Жителя Челябинской области будут судить за передачу мотоцикла сыну-подростку

Следственный отдел по Кыштыму СУ СКР по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя. Его обвиняют в передаче мотоцикла несовершеннолетнему сыну — вовлечении его в совершение опасных действий (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

Следствие установило, что в 2025 году горожанин купил своему 15-летнему сыну кроссовый мотоцикл, зная, что для управления необходимы права. Днем 16 сентября подросток выехал на трассу и около улицы Гагарина в селе Аргаяш столкнулся с автомобилем. Ребенок получил переломы и ушибы рук и ног.

Уголовное дело направлено в Аргаяшский районный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в мае мировой судья судебного участка №2 Кизильского района признал виновной жительницу поселка Путь Октября по той же статье за передачу сыну мопеда. Ее оштрафовали на 50 тыс. руб.

Виталина Ярховска