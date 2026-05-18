В Челябинской области продлили режим НМУ

На территории Челябинской области продлили действие режима неблагоприятных метеоусловий. Информация опубликована на сайте регионального гидрометцентра.

НМУ сохранятся с 19 часов 18 мая до 8 часов 20 мая почти по всей области. Исключения — Брединский, Варненский, Чесменский, Карталинский, Кизильский, Нагайбакский и Агаповский округа, а также Магнитогорск и Локомотивный. Изначально режим неблагоприятных метеоусловий объявляли на всей территории региона с полуночи 16 мая до вечера 18 мая.

Виталина Ярховска