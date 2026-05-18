Концерн «Калашников» выполнил экспортный контракт на карабины «Сайга»

Концерн «Калашников» выполнил экспортный контракт на партию нарезных карабинов «Сайга», «Сайга-МК» и «Сайга-308-1» иностранному заказчику. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Важно отметить, с начала специальной военной операции интерес инозаказчиков как к боевому, так и гражданскому стрелковому оружию производства концерна ежегодно растет»,— говорится в сообщении.

Линейка гражданского стрелкового оружия «Сайга» произведена под патрон 5,4539 мм и под патрон 223 Rem. Карабины комплектуются 10-местными магазинами в корпусе автоматного типа. Продукция оснащена складными прикладами и планками для оптических прицелов и разъемами для передней рукоятки и подствольного фонаря.

Самозарядный карабин «Сайга-308-1» калибра 7,62 мм объединил функциональность автомата Калашникова АК74М и мощность патрона 308 Win. Карабин используется для охоты, учебно-тренировочной стрельбы и в стрелковом спорте.

Напомним, концерн «Калашников» отгрузил партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333 по контракту с госзаказчиком.

Справка

Концерн «Калашников» базируется в Ижевске. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия приходится 95% производства стрелкового вооружения РФ. В группу концерна входят Ижевский механический завод, «Ижевские беспилотные системы», Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТочмаш) и другие предприятия. «Калашников» — наследник Ижевского оружейного завода, основанного в 1807 году.