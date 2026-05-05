Концерн «Калашников» отгрузил очередную партию зенитных ракет госзаказчику

Концерн «Калашников» отгрузил партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333 по контракту с госзаказчиком. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«ЗУР 9М333 применяется в составе зенитного ракетного комплекса “Стрела-10” и его модификациями, широко востребованными в зоне проведения специальной военной операции»,— говорится в сообщении.

ЗУР 9М333 предназначена для поражения пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет в любое время суток. Головка самонаведения ЗУР работает в трех режимах: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый. Средняя скорость ракеты составляет 550 м/с, она способна поражать цели на высоте до 3,5 тыс. м. Боеприпас работает по принципу «выстрелил–забыл».

Ракеты производятся с 2020 года. На предприятии отметили рост гособоронзаказа по этому виду вооружения в 2026 году.

Напомним, предприятие отгрузило в установленные сроки комплексы дистанционного наблюдения «Гранат-4-Э» с разведывательным модулем ГОЭСЦН.

Справка

Концерн «Калашников» базируется в Ижевске. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия приходится 95% производства стрелкового вооружения РФ. В группу концерна входят Ижевский механический завод, «Ижевские беспилотные системы», Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТочмаш) и другие предприятия. «Калашников» — наследник Ижевского оружейного завода, основанного в 1807 году.