К летнему сезону на СвЖД подготовили 21 пожарный поезд

Свердловская магистраль подготовила 21 специализированный пожарный поезд к летнему сезону, когда вероятность природных возгораний возрастает, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). Чаще всего спецсоставы привлекаются для тушения природных пожаров в полосе отвода магистрали и близ нее.

В апреле и мае составы уже четыре раза выезжали для тушения огня в Свердловской области и Пермском крае. Так, 7 мая пожарный поезд Серов-Сортировочный оказывал помощь подразделениям МЧС в ликвидации возгорания на территории поселка Надымовка на Среднем Урале. 17 апреля и 9 мая спецпоезда Серов-Сортировочный и Кузино выезжали на тушение ландшафтных пожаров и для оказания помощи МЧС вблизи станций Серов и на перегоне Сабик — Сарга.

На ключевые станции Свердловской области отправили восемь пожарных поездов, пять — в Пермский край, четыре — в Тюменскую область, по два — в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа (ХМАО-Югра и ЯНАО). Перед началом пожароопасного периода в каждый состав добавили по одной цистерне-водохранилищу. Общая вместимость одного поезда достигает 180 тонн, что эквивалентно 70 автоцистернам. Это позволяет подразделениям МЧС экономить время на поиске источников воды.

Пополнены запасы огнетушащих веществ, пенообразователя и горюче-смазочных материалов. Проверены состояние водоисточников и места заправки. Для дежурных пожарных расчетов создан двухсуточный запас продуктов и воды, проведены пожарно-тактические учения.

Специализированные вагоны оснащены аварийно-спасательным оборудованием и мощными насосными установками. Насосы способны подавать до 40 литров воды в секунду на расстояние более 1 км. Собственный дизель-генератор обеспечивает автономную работу в полевых условиях.

