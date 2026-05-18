«Россети Тюмень» направили 15,7 млн рублей на плановый ремонт двух высоковольтных ЛЭП в Югре

«Россети Тюмень» завершили плановый капремонт двух высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) в ХМАО-Югре. Линейные объекты задействованы в электроснабжении инфраструктуры Северо-Хохряковского, Тагринского и Ай-Еганского месторождений углеводородов. Стоимость технических мероприятий составила 15,7 млн рублей.



В ходе работ специалисты смонтировали на ЛЭП более двух тысяч стеклянных изоляторов с высокими диэлектрическими свойствами, механической прочностью и устойчивостью к воздействию ультрафиолета и влаги. Чтобы обеспечить сохранение популяции птиц и минимизировать риски перерывов электроснабжения из-за пернатых, энергетики установили порядка тысячи птицезащитных устройств. В качестве новых комплектующих использовались материалы отечественного производства, адаптированные к эксплуатации в суровых климатических условиях Севера. Персонал и грузы перевозили по труднодоступной болотистой местности при помощи вездеходной техники, в том числе снегоболотоходов и снегоходов.

Компания «Россети Тюмень» непрерывно совершенствует работу электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона. Своевременно проведенный капремонт повысил надежность электроснабжения инфраструктуры трех месторождений в главном нефтедобывающем регионе России.

