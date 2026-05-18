Определились полуфинальные пары play-off НБА

«Кливленд Кавальерс» на выезде обыграл «Детройт Пистонс» в седьмом матче второго раунда play-off Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал последним участником полуфинала, выиграв серию до четырех побед со счетом 4:3.

Встреча завершилась со счетом 125:94. Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Кливленда» Донован Митчелл, записавший в свой актив 26 очков. У «Детройта» больше всего баллов набрал Дэнисс Дженкинс — 17.

В финале Восточной конференции «Кливленд» сыграет с «Нью-Йорк Никс». Первый матч серии состоится в ночь на 20 мая. На Западе встретятся действующий чемпион НБА «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Спёрс». Противостояние стартует в ночь на 19 мая.

Таисия Орлова