«Роскосмос» подготовит еще две ракеты-носителя «Союз-5»

«Роскосмос» готовит вторую и третью ракеты-носителя «Союз-5», сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов. Он уточнил, что после планируется запустить их серийное производство.

«Мы готовим вторую-третью летную машину ("Союз-5".— "Ъ"), после чего будем передавать ее уже в серию»,— сказал господин Баканов в интервью «Вестям» (цитата по «Интерфаксу»). Сроки начала серийного выпуска он не назвал.

30 апреля на космодроме Байконур состоялся первый пуск ракеты-носителя «Союз-5» в рамках летно-конструкторских испытаний. Ракета разрабатывается как замена «Зениту» — созданному в СССР носителю среднего класса, производство которого было сосредоточено в Днепропетровске и после 2014 года прекратилось из-за разрыва кооперации с Украиной. «Союз-5» должен занять нишу между российскими ракетами «Союз-2» и «Ангара».

