Песков — о визите Путина в Китай, украинском урегулировании и отношениях с Кубой

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов на брифинге. Пресс-секретарь президента заявил, что Россия рассчитывает на продолжение посредничества США в украинском урегулировании, рассказал о предстоящем визите Владимира Путина в Китай и прокомментировал ситуацию на Кубе. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О визите Путина в Китай

У Кремля самые серьезные ожидания от предстоящего визита Путина в Китай.

На встрече будут обсуждаться все экономические вопросы, которые есть на повестке дня России и Китая.

Россия не будет меряться с США делегациями президентов в КНР.

В российскую делегацию войдут вице-премьеры, министры и главы компаний.

Более детально о визите Путина в Китай расскажет на брифинге помощник президента Юрий Ушаков.

Об отношениях России и КНР

Отношения России и Китая очень разноплановые.

Любой контакт Путина и Си Цзиньпина дает новый импульс для расширения отношений двух стран.

Об украинском регулировании

Мирный процесс по Украине находится на паузе, но Россия рассчитывает на его возобновление.

Москва надеется, что Вашингтон продолжит посреднические усилия в украинском урегулировании.

О ситуации на Кубе