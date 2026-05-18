Песков — о визите Путина в Китай, украинском урегулировании и отношениях с Кубой
Песков: мирный процесс по Украине находится на паузе
Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов на брифинге. Пресс-секретарь президента заявил, что Россия рассчитывает на продолжение посредничества США в украинском урегулировании, рассказал о предстоящем визите Владимира Путина в Китай и прокомментировал ситуацию на Кубе. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
О визите Путина в Китай
- У Кремля самые серьезные ожидания от предстоящего визита Путина в Китай.
- На встрече будут обсуждаться все экономические вопросы, которые есть на повестке дня России и Китая.
- Россия не будет меряться с США делегациями президентов в КНР.
- В российскую делегацию войдут вице-премьеры, министры и главы компаний.
- Более детально о визите Путина в Китай расскажет на брифинге помощник президента Юрий Ушаков.
Об отношениях России и КНР
- Отношения России и Китая очень разноплановые.
- Любой контакт Путина и Си Цзиньпина дает новый импульс для расширения отношений двух стран.
Об украинском регулировании
- Мирный процесс по Украине находится на паузе, но Россия рассчитывает на его возобновление.
- Москва надеется, что Вашингтон продолжит посреднические усилия в украинском урегулировании.
О ситуации на Кубе
- Россия находится в постоянном контакте с Кубой, в том числе по вопросам помощи в условиях блокады.