Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков — о визите Путина в Китай, украинском урегулировании и отношениях с Кубой

Песков: мирный процесс по Украине находится на паузе

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов на брифинге. Пресс-секретарь президента заявил, что Россия рассчитывает на продолжение посредничества США в украинском урегулировании, рассказал о предстоящем визите Владимира Путина в Китай и прокомментировал ситуацию на Кубе. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О визите Путина в Китай

  • У Кремля самые серьезные ожидания от предстоящего визита Путина в Китай.
  • На встрече будут обсуждаться все экономические вопросы, которые есть на повестке дня России и Китая.
  • Россия не будет меряться с США делегациями президентов в КНР.
  • В российскую делегацию войдут вице-премьеры, министры и главы компаний.
  • Более детально о визите Путина в Китай расскажет на брифинге помощник президента Юрий Ушаков.

Об отношениях России и КНР

  • Отношения России и Китая очень разноплановые.
  • Любой контакт Путина и Си Цзиньпина дает новый импульс для расширения отношений двух стран.

Об украинском регулировании

  • Мирный процесс по Украине находится на паузе, но Россия рассчитывает на его возобновление.
  • Москва надеется, что Вашингтон продолжит посреднические усилия в украинском урегулировании.

О ситуации на Кубе

  • Россия находится в постоянном контакте с Кубой, в том числе по вопросам помощи в условиях блокады.

Новости компаний Все