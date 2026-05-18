Меткомбанк сократил свою долю в компании «Россети Урал»

Меткомбанк снизил долю владения в ПАО «Россети Урал» (входит в «Россети») с 17,7% до 14,6%, говорится в сообщении компании «Россети Урал». 18 мая ПАО опубликовало два сообщения — в одном говорилось, что доля компании снижается с 17,7% (15,4 млрд шт. акций) до 10,2% (8,9 млрд шт.). Следующим сообщением компания проинформировала, что доля Меткомбанка выросла с 10,2% до 16,4% (14,3 млрд шт.)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«В соответствии с федеральным законодательством акционер обязан уведомить эмитента об изменении своей доли, но не обязан раскрывать причины такого изменения. ПАО "Россети Урал" как эмитент не запрашивает и не комментирует мотивы решений акционеров. В настоящее время доля составляет 16,45%»,— прокомментировали «Ъ-Урал» в пресс-службе «Россети Урал».

Согласно отчету «Россети Урал», на конец прошлого года еще 55,23% уставного капитала компании принадлежали ПАО «Россети», 5% — АО «ГК "Ренова"», 6,69% — ООО «Ренессанс Брокер», писал «Интерфакс». В декабре издание также сообщало, что Меткомбанк сократил долю в «Россети Урал» с 20% до 17,7%.

Компания «Россети Урал» является единой операционной компанией Уральского региона. Она занимается распределением электроэнергии на территории Свердловской и Челябинской областей, а также Пермского края.

Как указано на сайте банка, Меткомбанк является одним из крупнейших уральских банков, был создан в 1993 году в городе Каменске-Уральском. Учредителями и первыми клиентами кредитной организации стали металлургические заводы – градообразующие предприятия города. Банк имеет собственные филиалы и дополнительные офисы в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Москве и Саратове.

Мария Игнатова