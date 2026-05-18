Контракты челябинского ОГКУ на капремонт трамвайных путей признали ничтожными

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение первой инстанции о признании ничтожными контрактов, заказчиком которых являлось областное государственное казенное учреждение «Организатор перевозок Челябинской области». Подрядчик капремонта трамвайных путей должен вернуть ОГКУ 5,2 млн руб., сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Иск в арбитражный суд области подало ведомство. Прокуратура установила, что в 2022 году учреждение заключило с ООО «Челябинский дорожно-транспортный проектный институт» контракты на разработку документации по капремонту путей в Челябинске. Общая сумма договоров составляла 5,2 млн руб. Стоимость каждого контракта не превышала 600 тыс. руб., и это давало возможность подписать соглашения с одним и тем же подрядчиком. Таким образом заказчик злоупотребил своим правом и раздробил единую закупку, чтобы не проводить торги на конкурентной основе. Это не позволило другим компаниям участвовать в конкурсе.

Арбитражный суд Челябинской области согласился с доводами ведомства и признал контракты ничтожными. С подрядчика в пользу учреждения было взыскано неосновательное обогащение в размере 5,2 млн руб. Апелляционная инстанция оставила решение в силе. Исполнение постановления контролирует региональная прокуратура.

Виталина Ярховска