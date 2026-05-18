В России могут запретить прямое подключение ЦОДов к электростанциям

Правительство рассматривает введение запрета владельцам генерации напрямую подключать потребителей к распределительным устройствам электростанций. Такой возможностью, как правило, пользуются дата-центры. Предложенная мера предусматривает передачу функций технологического присоединения исключительно сетевым организациям, узнал «Ъ».

«Россети» поддерживают предлагаемые изменения, указывая, что они необходимы для предотвращения дефицита мощности и обеспечения надежной работы энергосистемы. В компании отмечают, что прямые подключения, не учтенные в схемах выдачи, могут нарушить баланс мощности и потребовать дорогостоящего оснащения инфраструктуры. Генерирующие компании, включая «Росатом» и СГК, возражают против пересмотра уже заключенных договоров, предупреждая о риске затяжных судебных разбирательств и торможении крупных энергоемких проектов.

Энергетики поясняют, что прямое технологическое присоединение к распределительным устройствам позволяет потребителю существенно снизить затраты: не нужно строить протяженные линии от станции до подстанции сетевой компании.

Аналитики рынка и представители ассоциаций потребителей полагают, что нововведение может увеличить финансовые издержки для конечных потребителей, которые будут обязаны полностью оплачивать услуги по передаче энергии через сетевые компании. Эксперты указывают, что механизм прямого подключения позволял загружать профицитную генерацию и обеспечивать предсказуемую цену для энергоемких отраслей, однако в условиях прогнозируемого дефицита в регионах прямое подключение может стать угрозой для развития других секторов экономики.

