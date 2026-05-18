Дата-центры под напряжением

По данным “Ъ”, в правительстве обсуждается запрет владельцам генерации напрямую подключать потребителей к шинам электростанций. Этой возможностью, как правило, пользуются дата-центры. При принятии изменений за подключения будут отвечать только сети. Генерирующие компании не поддерживают пересмотр уже заключенных договоров, а в «Россетях» считают меру необходимой для предотвращения дефицитов мощности.

Правительство обсуждает запрет на выполнение владельцами генерации функций сетевой организации по прямому технологическому присоединению (ТП) к распределительным устройствам электростанций, говорят источники “Ъ”, знакомые с обсуждением вопроса. В том числе планируется определить переходные положения касательно уже заключенных договоров на ТП с генерацией. Если запрет будет введен, за ТП будут отвечать только сетевые организации.

Прежде всего, мера направлена на дата-центры, которые напрямую присоединяются к генерации, говорят источники “Ъ”. Некоторые промышленные майнеры сотрудничают с энергетическими компаниями, например с «Росатомом», Сибирской генерирующей компанией (СГК) и En+, но информации о том, присоединены ли ЦОДы напрямую к объектам генерации, нет.

В СГК поясняют, что прямое ТП к распределительным устройствам позволяет потребителю существенно снизить затраты: не нужно строить протяженные линии от станции до подстанции сетевой компании.

Процедура ТП, продолжают в компании, все равно должна идти через сетевую организацию с оценкой «Системного оператора» (диспетчер энергосистемы), без этого контроля надежность энергосистемы может пострадать, поскольку станция не отвечает за общесистемные энергобалансы: «Речь не идет о бесконтрольном подключении потребителей». Более того, крупный потребитель рядом со станцией — это плюс для системной надежности, так как в случае аварии автоматика может отключить станцию и такого потребителя в отдельный энергоостров, считают в СГК.

В «Росатоме» сообщили “Ъ”, что при подключении к энергосистеме необходимо выбирать самый дешевый из возможных вариантов, в том числе возможное прямое присоединение к электростанциям. Там уточнили, что ТП принадлежащего концерну ЦОД «Калининский» выполнено опосредованным образом к Калининской АЭС. В отношении ЦОДа концерн работает как обычный потребитель оптового рынка — оплачивает в отношении зарегистрированной группы точек поставки электроэнергии и мощность по свободным ценам, а также услуги по передаче.

В «Россетях» заявили “Ъ”, что инициатива направлена на сохранение устойчивой работы электроэнергетических систем страны и недопущение возникновения дополнительного дефицита мощности. Присоединение сторонних новых потребителей, не учтенных при разработке схем выдачи мощности, непосредственно к шинам электростанций приводит к изменению условий и режимов работы электросистем, в том числе баланса мощности и электроэнергии, параметров прилегающей к генерации сети, говорят в компании. Также это требует оснащения инфраструктуры дополнительными комплексами и устройствами вторичных систем телемеханики, управления, связи. В Минэнерго не ответили на запрос “Ъ”.

В «Сообществе потребителей энергии» считают, что расширение полномочий сетевых организаций при прямом технологическом присоединении к электростанциям выглядит странно. «Наделение сетевой монополии правом распоряжаться мощностью станции больше похоже на навязывание посредника с целью пополнить сетевую выручку за счет избыточной стройки или несуществующих потерь, а не на действительное упорядочивание процессов»,— говорят в объединении. Там добавили, что, если в упорядочивании есть необходимость, достаточно корректировать правила, но не перекраивать всю систему отношений с риском заметно увеличить общие издержки.

Генерирующие компании предупреждают о рисках при пересмотре действующих договоров.

Как отмечают в «Росатоме», с учетом высокой стоимости ТП и длительности возврата инвестиций в электроэнергетике реализация многих крупных энергоемких проектов в таком случае может серьезно затормозиться. В СГК отметили, что пересматривать уже выданные техусловия — значит создавать судебные тяжбы на годы.

В Sibmain заявили, что у компании прямых договоров ТП с электростанциями нет, площадки в Сибири работают через сетевую инфраструктуру, электроэнергия поставляется по договорам с СГК и En+. Саму инициативу в компании оценивают как лоббирование интересов сетевого комплекса, прямое технологическое присоединение к генерации — предусмотренный действующим законодательством механизм, который позволяет загружать профицитную генерацию в Сибири и давать крупным потребителям предсказуемую цену.

В Promminer предлагают в дополнение создать условия для присоединения потребителей напрямую к шинам ТЭЦ, что позволит обеспечить необходимой выручкой и объекты генерации, и поставщиков газа. Как считают в компании, присоединение к шинам ТЭЦ не потребует финансовых вложений от генерации, не вызовет необходимости строительства новых газовых сетей, а только потребует капиталовложений от инвесторов на строительство понижающих сетей.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим отмечает, что запрет на возможность ТП к объектам генерации напрямую, с одной стороны, сократит возможности отдельных потребителей по присоединению к ЕЭС, а с другой — позволит более предсказуемо планировать использование генерации, обеспечивающей резерв в региональных энергосистемах. В регионах с прогнозируемым дефицитом мощности, привлекательных для подключения энергоемких видов деятельности, в частности ЦОДов, заключение договоров на ТП с генерацией может поставить под угрозу планы по экономическому развитию других отраслей хозяйства, поясняет аналитик. По словам господина Сасима, такой запрет приведет к увеличению выручки электросетевого комплекса, поскольку теперь любое присоединение будет обязывать конечного потребителя полностью оплачивать услуги по передаче.

Анна Тыбинь, Татьяна Дятел