Структура «Ростеха» интересуется реконструкцией воронежского театра оперы и балета

Как стало известно «Ъ-Черноземье», АО УК «Инфратех концессии», входящее в контур госкорпорации «Ростех», предложило принять участие в обновлении воронежского государственного театра оперы и балета с привлечением внебюджетного финансирования. Речь идет о возможном использовании механизмов государственно-частного партнерства для реализации одного из крупнейших местных культурных проектов, ориентировочная стоимость которого не менее 6 млрд руб.

По данным источника «Ъ-Черноземье», проект находится на ранней стадии обсуждения. Параметры концессионной модели, включая объем инвестиций со стороны «Инфратеха», а также условия управления и возврата средств, пока не раскрываются. Известно, что вопрос собирались обсуждать с министром экономического развития региона Людмилой Запорожцевой. В минкульт и минэк не смогли оперативно предоставить информацию. В «Ростехе» обещали ее уточнить.

Согласно открытым данным, инфраструктурный холдинг «Инфратех» позиционирует себя как центр компетенций по управлению инвестиционными проектами и реализации инициатив в сфере ГЧП.

АО УК «Инфратех» зарегистрировано в Москве в июле 2021 года. Основной вид деятельности компании — управление холдинговыми структурами и контроль активов. С августа 2023 года пост генерального директора занимает Андрей Кузнецов. Данные об учредителях не раскрываются. По итогам 2025 года выручка достигла 621 млн руб., увеличившись в 5,5 раза по сравнению с предыдущим годом, а чистая прибыль выросла с 40 млн до 216 млн руб. Компания специализируется на финансировании и сопровождении строительства социально значимых объектов транспортной, спортивной, образовательной, культурной, медицинской и промышленной инфраструктуры.

Среди крупнейших проектов холдинга — участие в реализации объектов мастер-плана развития Улан-Удэ. В частности, компания сопровождает строительство Национального музея стоимостью 3,7 млрд руб. и театрально-культурного центра «Байкал» с объемом инвестиций 4,7 млрд руб. Оба проекта реализуются в рамках программы «Дальневосточная концессия» при поддержке федерального бюджета и ВЭБ.РФ. Срок завершения строительства намечен на 2026 год.

В Воронеже «Инфратех» может стать участником масштабной реконструкции здания театра оперы и балета, построенного в 1961 году. Проект, как ранее анонсировали чиновники, предполагает восстановление исторического облика фасада, реставрацию декоративных элементов, полное обновление зрительного зала, модернизацию сценического оборудования, а также создание безбарьерной среды для маломобильных посетителей. Как заявлял губернатор Воронежской области Александр Гусев, контракт на реконструкцию планировалось заключить еще в прошлом году. «Как и собирались ранее — в этом году отторгуем и заключим контракт. В течение двух следующих лет, до 2027 года, будем заниматься объектом»,— отмечал глава региона. На тот момент завершение всех работ ожидалось к 2028 году.

Воронежский театр оперы и балета, основанный в 1931 году, остается единственным оперным театром Центрального Черноземья. Победителем конкурса на разработку архитектурной концепции фасада и интерьеров ранее стал проект Михаила Степучева и Ирины Сидоровой из АНО «Архитектурный проект», который, по оценке жюри, наиболее точно передает исторический облик здания.

Ранее воронежские чиновники запустили торги для строительства нового стадиона футбольного клуба «Факел» на месте демонтируемого стадиона профсоюзов. Проект стоимостью почти 20 млрд руб. инициирован структурой белорусского холдинга «Стройинжиниринг» в рамках концессионного предложения.

Анна Швечикова