ИИнвестиции

По данным FinExpertiza, в 2024 году большая часть вложений в искусственный интеллект в макрорегионе пришлась на Белгородскую область, где объем затрат — почти полмиллиарда рублей — оказался кратно выше, чем в остальных субъектах Черноземья: там расходы на ИИ остаются минимальными и зачастую не превышают уровня экспериментальных внедрений. Местный бизнес указывает, что технологии используются преимущественно точечно — для внутренних задач, креатива и пилотных автоматизаций, не затрагивающих ключевые процессы. Эксперты отмечают, что рынок ИИ остается поляризованным — между дешевыми массовыми решениями и дорогостоящими индивидуальными разработками.

Расходы на ИИ в регионах Черноземья остаются минимальными и зачастую не превышают уровня экспериментальных внедрений

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как следует из исследования аналитической компании FinExpertiza, совокупные расходы крупных и средних организаций Черноземья на внедрение и использование технологий искусственного интеллекта в 2024 году составили 905 млн руб., или в среднем около 969 тыс. руб. на одну компанию. Лидером макрорегиона стала Белгородская область, занявшая седьмое место в общероссийском рейтинге: инвестиции бизнеса и госсектора здесь достигли 489 млн руб., а средние затраты на одну организацию, применяющую ИИ, составили 2,52 млн руб.

Липецкая область расположилась на 13-й позиции с объемом инвестиций 275,4 млн руб. (1,72 млн руб. на одну компанию). Орловская заняла 22-е место, направив на ИИ 72,9 млн руб., или 935 тыс. руб. в пересчете на организацию, Тамбовская — 38-е место с затратами 55 млн руб. и 407,4 тыс. руб. соответственно. Воронежская область оказалась лишь на 61-й строчке рейтинга: совокупные инвестиции здесь составили 48,2 млн руб., а средний показатель на одну компанию не превысил 130 тыс. руб. Курская область замкнула список регионов Черноземья, заняв 66-е место с общим объемом инвестиций 12,6 млн руб., или 99 тыс. руб. в расчете на одну организацию.

Всего по РФ в 2024 году технологии искусственного интеллекта использовали лишь 6% организаций бизнеса и госсектора — примерно каждая 17 компания, следует из исследования аналитической компании FinExpertiza (данные по РФ). При этом средние затраты на внедрение и использование ИИ среди тех, кто уже работает с такими решениями, составили около 6 млн руб. на одно юридическое лицо, что указывает на сохраняющуюся высокую стоимость цифровых проектов.

Эксперты отмечают, что региональные различия во многом объясняются наличием единичных крупных проектов. Основатель «Школы трекеров» и инвестор Евгений Калинин указывает, что Белгородская область «резко выбивается» из общего ряда за счет одного или нескольких капиталоемких внедрений. По его словам, таким проектом могли стать инвестиции крупной промышленной компании — например, у группы «Металлоинвест» публично заявлен проект «Цифровые карьеры» на базе Лебединского ГОКа с совокупными вложениями порядка 330 млн руб.

«Корректнее говорить не о принципиально разном уровне внедрения ИИ в регионах Черноземья, а о том, что появление одного крупного проекта на сотни миллионов рублей может существенно повлиять на позицию региона»,— полагает эксперт.

Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын считает, что затраты на ИИ пока остаются незначительными. По его оценке, в Белгородской области средний объем инвестиций эквивалентен найму двух программистов на год, тогда как в Воронежской и Курской — лишь одного специалиста на месяц. «Очевидно, что внедрение ИИ находится на самой ранней стадии: 94% предприятий пока вообще не используют такие технологии. Речь идет скорее об экспериментировании, чем о глубокой автоматизации бизнес-процессов»,— отмечает он, добавляя, что осмысленное межрегиональное сравнение станет возможным лишь при кратном росте инвестиций.

Крупные компании региона предпочитают развивать ИИ-проекты внутри корпоративных контуров. Так, в белгородской ГК «Эфко» рассказали «Ъ-Черноземье», что компания пользуется корпоративным браузером, куда интегрированы сервисы собственной разработки. Для внешних заказчиков «Эфко» предлагает платформу «Агрика» (геоинформационные и спутниковые данные для агросектора). И все же основной объем проектов по-прежнему сосредоточен внутри группы.

Один из крупнейших воронежских производителей свинины — ГК «Агроэко» — в июле 2025 года утвердил стратегию цифровой трансформации, охватывающую все направления бизнеса. В компании внедряются цифровые двойники функций, ИИ-решения для прогнозирования и планирования, системы контроля условий содержания животных и качества продукции, а также роботизация рутинных операций. В 2025 году «Агроэко» внедрило порядка 50 программных роботов, а к 2030-му планирует реализовать около 100 IT-проектов. Кроме того, компания совместно с передовой инженерной школой Воронежского ГАУ работает над созданием корпоративной LLM-модели — интеллектуального консультанта в сфере свиноводства. Интересно, что обе компании не предоставили «Ъ-Черноземье» суммы вложений.

В малом и среднем бизнесе масштабы внедрения ИИ заметно скромнее.

Воронежский предприниматель и управляющий партнер группы проектов Big Event Сергей Слабунов рассказал, что его компания использует нейросети преимущественно для креатива, маркетинга, HR и видеопродакшена, тратя на подписки порядка 20 тыс. руб. в месяц.

По словам президента FinExpertiza Елены Трубниковой, рынок ИИ-решений для бизнеса остается поляризованным: с одной стороны, массовые и относительно дешевые продукты, с другой — дорогостоящие индивидуальные разработки. «Такие решения могут давать реальный эффект, но он измерим лишь примерно в четверти случаев»,— отмечает она. Ключевой проблемой эксперт называет отсутствие «среднего сегмента» — стандартизированных и тиражируемых ИИ-продуктов с понятной экономикой, ориентированных на типовые задачи.

Анна Швечикова