Песков объяснил заявления Украины об угрозе атаки с территории Белоруссии

Власти Украины пытаются создать условия для продолжения боевых действий, в том числе, за счет заявлений о возможном участии Белоруссии в конфликте. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя утверждения украинского президента Владимира Зеленского о риске атаки со стороны Белоруссии.

Дмитрий Песков

«Подобные заявления — не что иное, как попытка дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности», — сказал пресс-секретарь. Он подчеркнул, что Минск — союзник Москвы и что Союзное государство России и Белоруссии является суверенным.

Сегодня белорусское Минобороны объявило о начале совместных с ВС РФ учений «по доставке ядерных боеприпасов и подготовке к их применению». Тренировки в военном ведомстве назвали плановыми.