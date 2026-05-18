Иранская сборная получила от FIFA гарантии участия в чемпионате мира

Международная федерация футбола (FIFA) дала иранской сборной гарантии, что во время чемпионата мира 2026 года будут соблюдены все права спортсменов. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

«Выдача виз национальной команде и персоналу в соответствии с нормами FIFA лежит на принимающей стороне. Два дня назад в Турции состоялась встреча представителей Федерации футбола Ирана с высокопоставленными чиновниками FIFA, где нам были даны гарантии того, что головная структура приложит все усилия для соблюдения норм принимающими сторонами»,— заявил господин Багаи.

Ранее иранская сторона требовала гарантировать безопасность футболистам в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. 30 апреля президент FIFA Джанни Инфантино во время конгресса организации в Ванкувере подтвердил, что сборная Ирана примет участие в предстоящем чемпионате мира и будет играть свои матчи на территории США, как и предусмотрено расписанием.

На групповом этапе иранцы проведут два матча в Инглвуде. 16 июня они встретятся с новозеландцами, 21 июня — с бельгийцами. 27 июня в Сиэтле состоится игра со сборной Египта.

Чемпионат мира 2026 года также примут Мексика и Канада. Турнир будет проходить с 11 июня по 19 июля.

