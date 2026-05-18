Песков рассказал о серьезных ожиданиях Кремля от визита Путина в Китай

Россия имеет «самые серьезные ожидания» от предстоящего официального визита президента Владимира Путина в Китай. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Представитель Кремля отметил, что российско-китайские отношения имеют разноплановый характер. По его словам, помимо торгово-экономического сотрудничества стороны развивают диалог в сфере образования.

«Кстати говоря, будет открыт российско-китайский год сотрудничества в области образования, и в области медицины, и в области культуры, то есть во всех возможных областях», — напомнил пресс-секретарь.

Владимир Путин посетит Китай 19–20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Ожидается, что по итогам переговоров руководители двух стран подпишут совместное заявление и несколько двусторонних документов. Господа Путин и Си официально откроют Годы образования России и Китая (2026–2027 годы). Президент России также обсудит с премьером Госсовета КНР Ли Цяном торгово-экономическое сотрудничество.