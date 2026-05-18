Мишустин: более половины российских предприятий внедряют ИИ

Рынок искусственного интеллекта в России расширяется почти вдвое быстрее остального сектора информационных технологий, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, более половины российских предприятий уже внедряют технологии искусственного интеллекта (ИИ).

Господин Мишустин выступил на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде. «Свыше половины предприятий уже активно вовлечены в процесс внедрения таких технологий (ИИ.— "Ъ"). Пока немногие достигли стадии промышленной эксплуатации. А значит, потенциал роста еще выше»,— убежден премьер (цитата по ТАСС).

Как утверждает Михаил Мишустин, интеграция компонентов на базе ИИ в платформы автоматизированного проектирования и управления производством становится стандартом. В частности, в горной добыче эти технологии помогают в реальном времени управлять техникой на крупнейших месторождениях, «оптимизируя маршруты движения и минимизируя простой». В авиастроении на базе российского ПО для инженерных вычислений проводят «сложнейшие расчеты прочности», что сокращает число необходимых испытаний на 20–30%, отметил он.

В России разработан законопроект о регулировании ИИ, он был опубликован для обсуждения в марте. Он предусматривал введение трех категорий ИИ-моделей: «суверенные», «национальные» и «доверенные». Согласно проекту закона, он будет затрагивать юрлица и физлица, занимающиеся разработкой ИИ. В документе также указано, что все этапы разработки и обучения моделей ИИ должны проводиться исключительно на территории страны.

