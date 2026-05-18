Из-за закрытия Крымского моста задерживаются девять идущих через Ростов поездов

Девять проходящих через Ростов-на-Дону поездов задерживаются в пути от 1 до 10 часов из-за приостановки движения по Крымскому мосту. Часть из них должна была отправиться еще 17 мая. Об этом сообщает пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс».

В числе отстающих от графика поезда №028 Симферополь — Москва, №180 Евпатория — Санкт-Петербург, №008 Севастополь — Санкт-Петербург, №068 Симферополь — Москва, №078 Симферополь — Санкт-Петербург, №174 Евпатория — Москва, №092 Севастополь — Москва,

№098 Симферополь — Москва, №184 Севастополь — Мурманск.

Как отметили в пресс-службе РЖД, все пассажиры отстающих поездов обеспечены бутилированной водой.

Наталья Белоштейн