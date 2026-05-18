Словакия готовит контракт с Азербайджаном для замены российского газа

Словакия готова заключить с Азербайджаном долгосрочный контракт на поставку природного газа. Сейчас стороны обсуждают детали потенциального 10-летнего соглашения, сообщил вице-премьер, министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба.

«Мы обсуждаем заключение долгосрочного контракта с Азербайджаном, минимум на 10 лет, — сказал господин Тараба во время визита в Азербайджан местному агентству Report. — Словакия хочет диверсифицировать энергетические поставки, и Азербайджан является для нас очень надежным партнером».

По словам вице-премьера, основной проблемой является поставка ресурса с Кавказа в Центральную Европу. «То есть речь не о том, хотим ли мы получать ваши энергоресурсы, а о том, как их доставить», — добавил чиновник. По его словам, участники переговоров обсуждают, какие из существующих газопроводов можно задействовать.

Томаш Тараба отдельно поблагодарил Азербайджан за поддержку «во время кризиса поставок, например, из Украины несколько месяцев».

В начале мая президент России Владимир Путин пообещал делать все, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах. Заявление прозвучало во время его встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Словацкий политик посещал Москву по случаю празднования Дня Победы.