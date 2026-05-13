Интерес к самозапретам на кредиты снизился в Воронежской области

В апреле 2026 года жители Воронежской области 15 тыс. раз устанавливали самозапреты на привлечение кредитов. Показатель на 18,6% меньше цифр предыдущего месяца, когда в регионе было установлено 18,5 тыс. самозапретов. Информацию опубликовало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) 13 мая.

Воронежцы в прошлом месяце 13,1 тыс. раз устанавливали запрет с помощью портала «Госуслуги» и 1,9 тыс. раз посетили МФЦ. Область заняла третье место по отрицательной динамике среди 20 регионов-лидеров по числу самозапретов. Сильнее показатель снизился только в Самарской области (-19,3%) и Алтайском крае (-19,2%).

В целом по России общее количество установленных самозапретов на кредиты в прошлом месяце составило 1,07 млн — на 14% меньше, чем в предыдущем месяце. В свою очередь услугой снятия ранее установленного самозапрета в МФЦ и на портале госуслуг заемщики воспользовались 242,5 тыс. раз.

«Количество обращений граждан за самозапретами в 2026 году стабилизировалось на уровне 1 – 1,25 млн единиц в месяц. Данная стабилизация, а также рост числа снятых самозапретов, отмечается на фоне некоторого оживления кредитной активности в связи с определенным смягчением денежно-кредитной политики»,— резюмировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в марте 2026 года средний размер выданных потребительских кредитов (наличными) составил в Воронежской области 154,4 тыс. руб., увеличившись по сравнению с аналогичным месяцем 2025-го на 14,4%.

Денис Данилов