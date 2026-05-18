Российская армия поразила объекты ВПК и военные аэродромы на Украине

Российские военнослужащие в ночь на 18 мая нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК), объектам тепло-энергетического комплекса (ТЭК), транспортной и портовой инфраструктуре, а также военным аэродромам на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены»,— уточнили в российском оборонном ведомстве. Там также пояснили, что атака стала ответом на удары вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам в РФ.

В пресс-службе украинской компании «Нафтогаз» сообщали о повреждении объектов в Днепропетровской области, среди которых — заправка «Укрнафты». Помещения и оборудование станции, утверждают в компании, полностью уничтожены.

Сегодня ночью силы ПВО России перехватили 50 беспилотников ВСУ. Дроны сбивали над Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской и Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря. Обошлось без жертв и повреждений на земле.