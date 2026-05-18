Силы ПВО за ночь сбили над Россией 50 БПЛА

В период с 21:00 мск 17 мая до 7:00 18 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 50 беспилотников самолетного типа над восемью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской и Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря.

В Ростовской области дроны были уничтожены в городе Таганроге, а также в Каменском и Азовском районах. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Тульской области также обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.