В Ростовской области разрабатывают систему эвакуации маломерных судов

Минтранс и ГУ МЧС России по Ростовской области разрабатывают систему эвакуации маломерных судов. Ее задачи: контроль за правилами на воде и создание инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

«Необходимость создания такой системы очевидна. Мы ставим перед собой задачу не только контролировать соблюдение установленных правил, но и активно развивать необходимую инфраструктуру и спасательные системы», — цитирует ведомство министра транспорта региона Алену Беликову.

В ведомстве добавили, что контролем за соблюдением норм судовладельцами занимается Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС). К ним относятся проверка прав на вождение маломерного судна, запрет на управление судами в состоянии алкогольного опьянения, недопустимость передачи прав третьим лицам, а также обязательная регистрация судов и наличие на них идентификационных номеров.

В случае несоблюдения этих правил судно будет эвакуировано.

