В МВД предупредили россиян о риске доксинга из-за рубежа

МВД России предупредило граждан о росте угрозы государственного доксинга — публикации личных сведений без согласия для давления или запугивания. Россиянам следует свести к минимуму объем персональных данных в открытом доступе, сообщили в пресс-службе управления по борьбе с киберпреступностью.

В качестве примера МВД привело украинский ресурс «Миротворец», где размещают данные российских военнослужащих, журналистов, общественных деятелей и граждан, чьи взгляды не совпадают с интересами Украины. Эта информация может использоваться для шантажа, мошенничества, вербовки, давления на родственников и даже терактов.

В ведомстве рекомендовали удалить из публичных профилей домашний адрес, номера телефонов и сведения о родственниках. Также необходимо отказаться от публикации фотографий с геометками и деталями маршрутов, внимательно настраивать приватность аккаунтов.

Объектами интереса для мошенников становятся не только военнослужащие и государственные служащие, но и активисты, пользователи соцсетей, люди с определенной профессией и их близкие, указали в МВД.