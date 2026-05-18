Жозе Моуринью возглавит «Реал» в следующем сезоне

Мадридский футбольный клуб «Реал» и португалец Жозе Моуринью достигли договоренности о назначении специалиста главным тренером команды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, контракт будет заключен на два сезона. Подписание состоится в ближайшие дни. Португалец прибудет в Мадрид после последнего в сезоне матча «Реала», который состоится 23 мая. На посту главного тренера «Реала» Моуринью сменит Альваро Арбелоа. Лиссабонская «Бенфика», которую специалист возглавил в сентябре 2026 года, получит компенсацию в размере €6 млн.

Жозе Моуринью 63 года. Он занимал пост главного тренера «Реала» с 2010 по 2013 год. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Испании, а также завоевал кубок и суперкубок страны.

Также специалист возглавлял «Порту», «Челси», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхем» и «Рому». В качестве тренера он по два раза выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы. В 2017 году Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) включил Моуринью в список десяти величайших тренеров, оказавших наибольшее влияние на развитие европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.

