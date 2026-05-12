За праздничные выходные при атаках ВСУ на Черноземье пострадали 22 человека

В Черноземье по итогам праздничных выходных с 9 по 11 мая установлено 22 пострадавших от атак ВСУ. Они были зафиксированы в двух регионах. При этом, по данным Минобороны, ударам со стороны Украины подверглись все области, за исключением Тамбовской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Белгородской области за праздничные выходные из-за атак ВСУ пострадал 21 человек, в том числе двое бойцов подразделения Росгвардии «Орлан». Также в реанимации областной больницы скончались двое раненых при обстрелах 7 и 8 мая. Разрушения получили 33 частных и многоквартирных дома, 69 грузовых, легковых и служебных автомобилей, а также 11 единиц сельхозтехники и трактор, карета скорой помощи, храм, четыре коммерческих объекта, две линии электропередачи, инфраструктурный объект и административное здание.

Из ежедневных сводок губернатора Александра Хинштейна следует, что за выходные при атаках ВСУ на Курскую область пострадал один мирный житель. 52-летний мужчина получил осколочное ранение ноги при ударе дрона по частному домовладению 10 мая. Были повреждены фасад и остекление дома. Также с утра 9 мая по утро 10 мая пострадали два частных дома, хозпостройка и бункер для хранения зерна. За трое суток над Курской областью сбили 194 беспилотника, было зафиксировано 32 сброса взрывных устройств с БПЛА и 275 артиллерийских обстрелов.

Глава Орловской области Андрей Клычков 9 мая сообщил, что за сутки над регионом сбили десять беспилотников. Пострадавших и разрушений нет.

В Воронежской области в ночь с 11 на 12 мая над тремя районами уничтожили пять дронов. По предварительным данным губернатора Александра Гусева, последствий не обнаружено.

В Минобороны сегодня сообщили, что с 00:00 8 мая до 24:00 11 мая ВС РФ строго соблюдали режим прекращения огня из-за объявленного Владимиром Путиным перемирия. ВСУ при этом нарушили его 30,4 тыс. раза.

Алина Морозова