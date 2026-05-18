Очистные сооружения Магнитогорска будет реконструировать компания из Татарстана

Государственное унитарное предприятие «Водоканал» заключило два контракта на реконструкцию левого берега очистных сооружений Магнитогорска с ООО «СМ-Стройинвест» (Республика Татарстан). Стоимость работ составила почти 2 млрд руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчик проведет с первого по восьмой этапы реконструкции. Ему предстоит обновить следующие объекты: насосные станции, отстойники, здания доочистки и механического обезвоживания, а также песколовки. Кроме того, ремонта требуют системы водоснабжения и водоотведения. После реконструкции компании необходимо благоустроить территорию. Срок окончания работ — до конца октября 2028 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «СМ-Стройинвест» зарегистрировано в Казани в 2012 году. Совладельцами являются Алия Ахметова и Рим Сабитов. Рим Сабитов также указан генеральным директором. Выручка компании за 2025 год составила 914,6 млн руб., чистая прибыль — 22,6 млн руб. В портфеле подрядчика 26 госконтрактов на строительство и ремонт различных объектов в основном в родной республике.

Виталина Ярховска