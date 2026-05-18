Исследование «Биннофарм Групп»: Россиянки стали реже сталкиваться с тяжелыми симптомами простуды

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» провела исследование, посвященное отношению россиян к лечению и профилактике простуды. Согласно результатам опроса, россиянки стали реже болеть простудой и меньше сталкиваться с тяжелыми симптомами сезонных заболеваний — высокой температурой, кашлем и синуситом.

В опросе приняли участие 1 тыс. женщин в возрасте от 25 до 54 лет, проживающих в городах с населением выше 100 тыс. человек.

Согласно результатам исследования, россиянки в целом стали меньше сталкиваться с простудными заболеваниями. Половина опрошенных отметила, что болеет не чаще одного раза в полгода. За последние четыре года показатель вырос на 12%. При этом 37% респонденток сообщили, что простужаются раз в два-три месяца, еще 11% — раз в месяц и чаще.

Одновременно за последние четыре года снизилась доля жалоб на наиболее тяжелые симптомы простуды. Так, число респонденток, сталкивающихся с кашлем, сократилось с 91% до 80%, с высокой температурой — с 84% до 69%, а с синуситом — с 34% до 18%.

Исследование показало изменение подходов к лечению и профилактике сезонных заболеваний. Если в 2022 году противовирусные препараты для лечения использовали 84% респонденток, то в 2026 году — уже 77%.

Снижается и популярность витаминов: за четыре года доля респонденток, принимающих витаминные комплексы для лечения простуды, сократилась с 46% до 41%, для профилактики — с 64% до 56%.

При этом часть россиянок по-прежнему предпочитает альтернативные способы борьбы с простудой. Так, 26% опрошенных лечатся народными средствами, 22% выбирают синтетические препараты из аптеки, 18% — лекарства на основе натуральных компонентов из аптеки.

«За последние годы заметно изменилось отношение россиян к сезонным заболеваниям — люди стали внимательнее относиться к выбору средств лечения простуды. Одновременно снижается число жалоб на тяжелые симптомы заболевания. При этом важно сохранять ответственный подход к лечению и своевременно обращаться к врачу за квалифицированной помощью», — отметили в «Биннофарм Групп».