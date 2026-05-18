Совет директоров владельца «Мать и дитя» рекомендовал дивиденды за 2025 год

Совет директоров группы компаний «МД Медикал» (сеть клиник «Мать и дитя») рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 47 руб. на акцию, указано на сайте раскрытия информации.

Лиц, допущенных к получению дивидендов, определят до 14 июля. Суммарно на эти цели планируют направить 3,5 млрд руб. Доходность бумаг составляет 3,5%. Финальное заседание акционеров по дивидендам состоится 15 мая.

За первое полугодие 2025 года компания выплатила дивиденды в размере 42 руб. на акцию. Всего на выплаты направили 3,2 млрд руб.