«США пойдут на дно болота»

После возвращения президента США из Китая в мире заговорили о неизбежности возобновления боевых действий в Персидском заливе. Кто-то в США буквально требует «завершить работу», используя все возможности, в том числе и наземную операцию. Одновременно сообщается, что в Иране, похоже, к такому развитию событий и готовятся. Cами иранцы обещают утопить Америку.

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США) Как завершить начатую работу в Иране В прошлом месяце перед президентом Трампом встал выбор между двумя вариантами — эскалацией и капитуляцией. Он не выбрал ни то ни другое. Вместо этого он попытался найти золотую середину, блокировав экспорт нефти из Ирана. Спустя месяц перед ним вновь стоит этот выбор, только теперь выбирать приходится в куда менее благоприятных макроэкономических условиях. Начало войны против Ирана было стратегически оправданным. Этот режим является заклятым врагом США. На его руках кровь тысяч американцев в Ираке и других местах… У господина Трампа есть ограниченный промежуток времени, в течение которого можно с успехом завершить этот кризис, разблокировать Ормузский пролив и гарантировать экономический подъем, одновременно защитив интересы и престиж Америки. Но для этого необходимо задействовать весь спектр американской мощи. Победа над Ираном первостепенна. От успешного исхода зависят авторитет американской политики сдерживания, безопасность международных морских путей, возвращение к нормальному состоянию мировых энергетических рынков и региональная стабильность, которая является ключом ко всему этому. Президент должен завершить то, что он справедливо начал.

Die Zeit (Гамбург, Германия) Трамп грозит Ирану уничтожением, Израиль готов к новым атакам Президент США поставил Ирану ультиматум, требуя соглашения. В столь резких выражениях президент США уже грозил Ирану в апреле. Тогда на следующий день началось перемирие, которое Трамп впоследствии продлил на неопределенный срок. Однако долгосрочное разрешение конфликта… до сих пор не было достигнуто. Иранский ответ на американские предложения об окончании войны Трамп недавно назвал «мусором». Незадолго до своих последних угроз в адрес Ирана Трамп созванивался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Израильская газета «Едиот Ахронот» писала, что израильская армия приведена в состояние повышенной боевой готовности. Израиль ожидает решения Трампа.

CNN (Атланта, США) Оружие по телевизору и на улицах Ирана: Трамп снова угрожает войной По мере того как распространяются слухи и нарастает страх неминуемых американо-израильских ударов, среди многих иранцев растет чувство неизбежности возобновления боевых действий... В последние дни на улицах новое зловещее явление — оружейные киоски, где гражданским лицам предлагаются базовые уроки по обращению с оружием: признак того, как иранские власти готовят людей к дальнейшему конфликту... Общий призыв к оружию звучит и на государственном телевидении, причем на нескольких каналах ведущие буквально размахивают автоматами.

Fars News (Тегеран, Иран) Ответом на американскую глупость будут еще более мощные удары. Трамп утонет в собственном болоте Высокопоставленный представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазл Шеркачи ответил на продолжающиеся угрозы президента США в адрес Ирана, заявив, что повторные глупые действия, направленные на то, чтобы компенсировать унизительное поражение Америки в ее войне против Ирана, приведут лишь к еще более сокрушительным ударам со стороны Исламской Республики… Находящийся в отчаянном положении президент США должен знать, что если эти угрозы… материализуются, то активы его страны и опозоренные военные столкнутся с новым бурными и неожиданными действиями… США пойдут на дно болота, которое они сами и создали в результате авантюристской политики все того же самого президента.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Николай Зубов