Конезавод «Бесланский» вновь пытаются продать за 177 млн рублей

Конкурсный управляющий объявил о проведении открытого аукциона по продаже производственно-технологического комплекса государственного племенного конезавода «Бесланский» в Северной Осетии с начальной стоимостью 177 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Торги пройдут в электронной форме на площадке ООО «ЭП Вердиктъ».

Предметом торгов является единый лот — производственно-технологический комплекс должника. Шаг аукциона составляет 5 процентов от начальной цены имущества. Для участия необходимо внести задаток в размере 10 процентов от начальной цены.

Прием заявок на участие начнется 19 мая и завершится 25 июня. Проведение торгов запланировано на 29 сентября 2026 года в 12:00. Подведение результатов состоится 29 июня 2026 года в 15:00 на сайте электронной торговой площадки.

В декабре 2025 года конкурсный управляющий уже выставлял имущественный комплекс конезавода на электронные торги. Тогда начальная стоимость лота составляла 196,7 млн руб. Продать имущество не удалось из-за отсутствия заявок.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Государственное сельскохозяйственное предприятие Госплемзавод «Бесланский» им. А. Кантемирова зарегистрировано в 1993 году Беслане. Основной вид деятельности — разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков. Учредитель — Российская Федерация. Уставный капитал — 5,7 млн руб. Основные средства — 130 млн руб., чистые активы — 92,8 млн руб.

Решением Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания в октябре 2009 года ГСП Госплемконзавод «Бесланекий» им. А. Кантемирова признан несостоятельным.

Тат Гаспарян