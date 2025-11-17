Госплемконзавод «Бесланский» продают за 196 млн рублей

Конкурсный управляющий выставил на электронные торги имущественный комплекс государственного племенного конезавода «Бесланский» имени Кантемирова в Северной Осетии — Алании. Начальная стоимость лота составляет 196,7 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Госплемконзавод расположен в Беслане по улице Фриева, 39. Аукцион проводится на основании определения Арбитражного суда Республики Северная Осетия — Алания от 31 октября 2024 года по делу о банкротстве предприятия. Организатором выступает конкурсный управляющий, член Ассоциации МСРО «Содействие».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Государственное сельскохозяйственное предприятие Госплемзавод «Бесланский» им. А. Кантемирова зарегистрировано в 1993 году Беслане. Основной вид деятельности — разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков. Учредитель — Российская Федерация. Уставный капитал — 5,7 млн руб. Основные средства — 130 млн руб., чистые активы — 92,8 млн руб.

Торги пройдут на электронной площадке «Вердиктъ» в открытой форме. Заявки принимаются с 18 ноября по 25 декабря 2025 года. Аукцион назначен на 29 декабря, подведение итогов состоится в тот же день в 15:00.

Шаг аукциона установлен в размере 5% от начальной цены, задаток — 10%. Участники должны внести 19,7 млн руб. для допуска к торгам.

Решением Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания в октябре 2009 года ГСП Госплемконзавод «Бесланекий» им. А. Кантемирова признан несостоятельным.

Тат Гаспарян