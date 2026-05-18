Лагерь «Искорка» в Рефтинском закрыли на 15 суток из-за нарушений

Городской суд в Асбесте принял решение о приостановке работы детского лагеря «Искорка» в Рефтинском на 15 суток из-за грубых нарушений санитарных норм. Решение было принято после проверки Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Специалисты обнаружили множество недостатков: неисправная система водоотведения на пищеблоке и неприсоединенная к вентиляции вытяжка, отсутствие меню с горячим и дополнительным питанием, а также отсутствие медицинских книжек у сотрудников. В спальных корпусах не было мебели, демонтированы фонтанчики, а душевые кабины не подключены к системе. Кроме того, на территории лагеря не проведены уборка и обработка от клещей, а помещения бассейна, пищеблока и жилых зданий требовали генеральной уборки.

Юридическое лицо частично устранило нарушения до суда, однако суд счел оставшиеся дефекты достаточным основанием для введения запрета на работу. Постановление еще не вступило в законную силу.

Ирина Пичурина