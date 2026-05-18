Ким Чен Ын призвал превратить границу с Южной Кореей в «неприступную крепость»

Лидер КНДР Ким Чен Ын планирует еще больше укрепить границу с Южной Кореей, передает северокорейское агентство KCNA. Ким Чен Ын заявил на совещании с командирами дивизий и бригад страны, что границу с Южной Кореей нужно превратить в «неприступную крепость» для «более эффективного предотвращения войны». Он также считает необходимым «концептуально изменить подготовку военнослужащих в соответствии с новыми реалиями ведения боевых действий».

Представители южнокорейского Министерства объединения, которых цитирует Reuters, заявили, что это первое подобное официальное совещание Ким Чен Ына с командирами с момента его прихода к власти. Как пишет агентство, южнокорейская армия с марта текущего года зафиксировала активизацию работ по укреплению границы со стороны КНДР. По мнению экспертов, лидер КНДР «хочет учесть опыт вооруженных конфликтов на Украине и Ближнем Востоке», включая применение БПЛА, высокоточных ударов и систем радиоэлектронной борьбы.

Яна Рождественская