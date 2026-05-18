Главный тренер «Пари НН»: «Достаточно много игроков покинет команду»

Главный тренер «Пари НН» Вадим Гаранин после вылета команды из РПЛ сообщил, что ни у него, ни у другого тренера не получится работать с этой командой, потому «достаточно много игроков ее покинет». Комментарий господина Гаранина опубликован на сайте «Пари НН».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Сейчас говорить обо мне и моем будущем не время и не место. Конечно, есть огромное желание работать. Но есть и определенные нюансы. В том числе и результат», — отметил главный тренер.

Накануне «Пари НН» сыграл вничью с казанским «Рубином», встреча завершилась со счетом 2:2. Нижегородский клуб с 23 очками опустился на 15-е место в турнирной таблице и следующий сезон проведет в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Владимир Зубарев