Акции ЮГК упали на 7% после объявления о несостоявшихся торгах по продаже

Акции ПАО «Южуралзолото группа компаний» упали примерно на 7% вскоре после новостей о признании аукциона по продаже организации несостоявшимся. Информация отображена на платформе Московской биржи.

К 13 часам 18 мая стоимость одной ценной бумаги составила 0,67 руб., объем торгов — 1,1 млрд руб. Прошлый торговый день, 15 мая, был закрыт с ценой одной акции 0,72 руб. Объем сделок за весь день достиг 1,1 млрд руб.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, около 12 часов 18 мая стало известно о признании аукциона по продаже ПАО «ЮГК» и связанных с ним компаний несостоявшимся. Активы оценили в 162 млрд руб.

Виталина Ярховска