Футбольный матч «Ижевска» с «Динамо-Барнаул» закончился ничьей

ФК «Ижевск» закончил вничью матч против «Динамо-Барнаул» в рамках седьмого тура дивизиона «Б» Второй лиги России по футболу. По итогам выездной встречи 10 мая ижевские спортсмены продвинулись в турнирной таблице на одно место и сейчас занимают восьмую позицию.

Первый мяч на четвертой минуте забил нападающий «Ижевска» Егор Тоцкий. Хозяева поля ответили на 11 минуте.

Следующий матч ФК «Ижевск» пройдет 17 мая против новотроицкого клуба «Носта».

Напомним, прошлая встреча 3 мая с клубом «Ижевск» закончилась со счетом 2:1 в пользу ижевчан.