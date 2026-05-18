На курганца завели дело за осквернение памятника Великой Отечественной войны

СУ СКР по Курганской области возбудило уголовное дело в отношении 23-летнего жителя регионального центра об осквернении памятника погибшим в Великой Отечественной войне (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, 15 мая пьяный горожанин прикурил сигарету от Вечного огня у Обелиска Победы в память курганцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Произошедшее он заснял на телефон. Кроме того, преступление зафиксировала камера на фасаде находящегося рядом здания.

Местного жителя задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Он признался в содеянном.

Виталина Ярховска