Не по Шлему чеки

Суперзвезды тенниса грозятся бойкотировать турниры Большого шлема. Причиной стали размеры вознаграждений на ключевых соревнованиях года. 17 мая самый высокооплачиваемый российский игрок Даниил Медведев заявил, что готов присоединиться к протесту. За карьеру он уже заработал более 50 млн призовых и около 80 млн — на рекламных контрактах.

По словам Медведева, у него «есть ощущение, что игрокам недоплачивают». В начале мая первая ракетка мира Арина Соболенко тоже заявила о готовности участвовать в бойкоте. А итальянец Янник Синнер заявлял, что теннисисты «не чувствуют уважения» из-за небольших призовых. До этого двадцать спортсменов подписали письмо с критикой Roland Garros. В 2026 году призовой фонд турнира увеличился лишь на 9,5% — до €62 млн. Бойкот — не выход, считает экс-первая ракетка мира, победитель Australian Open и Roland Garros, обладатель Кубка Дэвиса Евгений Кафельников:

«Призовые всегда важны, независимо от турнира. Человек должен получать за свою работу деньги. Не поедет на турнир Большого шлема — потеряет только он, поверьте. Кто не захочет играть, тот не будет, но это его право. На их место всегда придет другой. Поэтому говорить, что турнир не состоится, — это то же самое, что сказать, будто мы долетим до Марса в ближайшие пять лет. Такой расклад представить невозможно. Вообще эти разговоры — в пользу бедных. Чего они хотят добиться? Я не понимаю логической цели. Игроки имеют право говорить, пусть разговаривают. Все турниры в пределах дисперсии повышают на 3-5%, это нормальная практика из года в год».

По данным The Guardian, призовой фонд Открытого чемпионата Франции составляет менее 15% от ожидаемой выручки организаторов. Теннисисты выступают за то, чтобы эта доля выросла до 22%. Единственный бойкот турнира Большого шлема состоялся более 50 лет назад, и его требования никак не были связаны с размером призовых, обращает внимание теннисный обозреватель и корреспондент отдела спорта “Ъ” Евгений Федяков:

«Игроки говорят, что в NBA и гольфе процент призовых спортсменам по отношению к доходам организаторов выше, чем в теннисе. Дирекция в ответ твердит, что такие турниры, как Australian Open, Roland Garros, Wimbledon и US Open, не просто зарабатывают, а позволяют национальным федерациям развивать теннис в своих странах. То, что происходит сейчас, — это очередная волна, которая ни к чему не приведет.

Хочу напомнить: единственным случаем полноценного бойкота среди игроков такого крупного соревнования был Wimbledon в 1973 году. Тогда советский теннисист Александр Метревели дошел до финала. Причиной стала дисквалификация Николы Пилича, который отказался от участия в очередном матче Кубка Дэвиса. Международная федерация тенниса его отстранила. В ответ Ассоциация теннисистов-профессионалов объявила бойкот, и 81 игрок из первой сотни не сыграл».

Квалификационные матчи на кортах Roland Garros стартуют 18 мая. Турнир продлится до 7 июня. На завершившемся накануне «тысячнике» в Риме в парном разряде победительницами стали россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. На двоих они заработали почти 370 тыс., а призовой фонд соревнования составил более 7 млн. Среди одиночников выиграли итальянец Янник Синнер и украинка Элина Свитолина.

Станислав Крючков