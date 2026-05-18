Не по Шлему чеки
Из-за чего суперзвезды тенниса хотят объявить бойкот Большому шлему
Суперзвезды тенниса грозятся бойкотировать турниры Большого шлема. Причиной стали размеры вознаграждений на ключевых соревнованиях года. 17 мая самый высокооплачиваемый российский игрок Даниил Медведев заявил, что готов присоединиться к протесту. За карьеру он уже заработал более 50 млн призовых и около 80 млн — на рекламных контрактах.
По словам Медведева, у него «есть ощущение, что игрокам недоплачивают». В начале мая первая ракетка мира Арина Соболенко тоже заявила о готовности участвовать в бойкоте. А итальянец Янник Синнер заявлял, что теннисисты «не чувствуют уважения» из-за небольших призовых. До этого двадцать спортсменов подписали письмо с критикой Roland Garros. В 2026 году призовой фонд турнира увеличился лишь на 9,5% — до €62 млн. Бойкот — не выход, считает экс-первая ракетка мира, победитель Australian Open и Roland Garros, обладатель Кубка Дэвиса Евгений Кафельников:
«Призовые всегда важны, независимо от турнира. Человек должен получать за свою работу деньги. Не поедет на турнир Большого шлема — потеряет только он, поверьте. Кто не захочет играть, тот не будет, но это его право. На их место всегда придет другой. Поэтому говорить, что турнир не состоится, — это то же самое, что сказать, будто мы долетим до Марса в ближайшие пять лет. Такой расклад представить невозможно. Вообще эти разговоры — в пользу бедных. Чего они хотят добиться? Я не понимаю логической цели. Игроки имеют право говорить, пусть разговаривают. Все турниры в пределах дисперсии повышают на 3-5%, это нормальная практика из года в год».
По данным The Guardian, призовой фонд Открытого чемпионата Франции составляет менее 15% от ожидаемой выручки организаторов. Теннисисты выступают за то, чтобы эта доля выросла до 22%. Единственный бойкот турнира Большого шлема состоялся более 50 лет назад, и его требования никак не были связаны с размером призовых, обращает внимание теннисный обозреватель и корреспондент отдела спорта “Ъ” Евгений Федяков:
«Игроки говорят, что в NBA и гольфе процент призовых спортсменам по отношению к доходам организаторов выше, чем в теннисе. Дирекция в ответ твердит, что такие турниры, как Australian Open, Roland Garros, Wimbledon и US Open, не просто зарабатывают, а позволяют национальным федерациям развивать теннис в своих странах. То, что происходит сейчас, — это очередная волна, которая ни к чему не приведет.
Хочу напомнить: единственным случаем полноценного бойкота среди игроков такого крупного соревнования был Wimbledon в 1973 году. Тогда советский теннисист Александр Метревели дошел до финала. Причиной стала дисквалификация Николы Пилича, который отказался от участия в очередном матче Кубка Дэвиса. Международная федерация тенниса его отстранила. В ответ Ассоциация теннисистов-профессионалов объявила бойкот, и 81 игрок из первой сотни не сыграл».
Квалификационные матчи на кортах Roland Garros стартуют 18 мая. Турнир продлится до 7 июня. На завершившемся накануне «тысячнике» в Риме в парном разряде победительницами стали россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. На двоих они заработали почти 370 тыс., а призовой фонд соревнования составил более 7 млн. Среди одиночников выиграли итальянец Янник Синнер и украинка Элина Свитолина.