Актерам воздвигли памятник
Челябинский театр кукол представил премьеру о безвестных артистах начала ХХ века
В челябинском театре кукол имени Вольховского презентовали новый спектакль «Актеры» по одноименной книге основателя театра Павла Гарянова. Постановка погружает зрителей в жизнь и быт провинциальных театральных артистов дореволюционной эпохи. При оформлении сцены и костюмов авторы вдохновлялись эстетикой немого кино. Для спектакля было создано более 150 кукол. Спектакль «Актеры» стал последним в театральном сезоне, ставшем для театра кукол юбилейным.
Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ
Под завершение сезона театр кукол имени Вольховского представил новую премьеру — спектакль «Актеры». Первые показы постановки прошли с 15 по 17 мая. Вдохновением для нового спектакля послужила одноименная книга Павла Гарянова, того самого человека, благодаря которому 90 лет назад в Челябинске открылся кукольный театр.
Книга «Актеры» частично рассказывает о жизни и творческом пути самого Павла Гарянова. Автор посвящает читателя в жизнь театрального артиста, попутно знакомя его с множеством провинциальных актеров дореволюционной России. Как в книге, так и в спектакле, звучит бесчисленное количество имен — безвестных или прославившихся на всю Россию. Главный режиссер кукольного театра Александр Борок поделился, что для подготовки спектакля он заказал новый экземпляр «Актеров» на Ozon. Получив и открыв ее, он с удивлением обнаружил подпись: «Мудрому Саше! От автора Павла Гарянова». Тогда главный режиссер и подумал: «Судьба!».
Спектакль рассказывает о первых выступлениях и гонорарах, гастролях, аплодисментах, а также самых разных творческих личностях, встречающихся на пути обычного артиста, начиная с режиссеров и заканчивая суфлером. В память о каждом из них Павел Гарянов посвятил строчки своей книги. И этот лейтмотив авторы спектакля старались сохранить.
В начале спектакля зрителей встречают две пианистки. За белым роялем располагается Елизавета Борок, а за черным — Елена Блажеева. Артистки будто вышли из немого кино: белый грим, очерченные брови-ниточки и черные губы. Они не только аккомпанируют рассказчикам, но и являются полноценными участниками некоторых историй.
Рассказчик тут все же один, но играют его два артиста: Василий Лаврентьев в роли взрослого Павла Гарянова, Виталий Пилипенко — молодого Павла Голубева. К слову, именно вторая фамилия является реальной. Гарянов — псевдоним основателя кукольного театра. Артисты словно «инь» и «янь» помогают друг другу вести повествование, нередко вступая в диалог и даже шуточные конфликты друг с другом. Сцена для них — не ограничение. Посреди рассказа артисты нередко взаимодействуют и общаются со зрителями, разрушая четвертую стену.
Художник Елена Хохлович изготовила для спектакля более 150 плоских кукол на палочках. Символично, что самой крупной фигурой стал создатель знаменитой актерской системы Константин Станиславский. Куклу в его честь изготовили в полный рост.
Несмотря на обилие трагических событий, авторы не поскупились на юмор. И хотя многие из них обращены к событиям начала 1900-х годов, они вполне актуальны и для сегодняшней реальности. Добавляют комичности артистичные танцы: чечетка и русские народные хлопушки.
Спектакль «Актеры», хоть и поставлен на основе одноименной книги, не всегда следует ей. Авторы привнесли в постановку особенный финал, посвященный открытию и развитию челябинского кукольного театра. Для учреждения, которое осенью отпраздновало свое 90-летие, «Актеры» становятся памятным завершением сезона, увековечивающим не только артистов, о которых рассказал Павел Гарянов, но и самого основателя театра.