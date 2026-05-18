Актерам воздвигли памятник

В челябинском театре кукол имени Вольховского презентовали новый спектакль «Актеры» по одноименной книге основателя театра Павла Гарянова. Постановка погружает зрителей в жизнь и быт провинциальных театральных артистов дореволюционной эпохи. При оформлении сцены и костюмов авторы вдохновлялись эстетикой немого кино. Для спектакля было создано более 150 кукол. Спектакль «Актеры» стал последним в театральном сезоне, ставшем для театра кукол юбилейным.

Под завершение сезона театр кукол имени Вольховского представил новую премьеру — спектакль «Актеры». Первые показы постановки прошли с 15 по 17 мая. Вдохновением для нового спектакля послужила одноименная книга Павла Гарянова, того самого человека, благодаря которому 90 лет назад в Челябинске открылся кукольный театр.

Книга «Актеры» частично рассказывает о жизни и творческом пути самого Павла Гарянова. Автор посвящает читателя в жизнь театрального артиста, попутно знакомя его с множеством провинциальных актеров дореволюционной России. Как в книге, так и в спектакле, звучит бесчисленное количество имен — безвестных или прославившихся на всю Россию. Главный режиссер кукольного театра Александр Борок поделился, что для подготовки спектакля он заказал новый экземпляр «Актеров» на Ozon. Получив и открыв ее, он с удивлением обнаружил подпись: «Мудрому Саше! От автора Павла Гарянова». Тогда главный режиссер и подумал: «Судьба!».

Спектакль рассказывает о первых выступлениях и гонорарах, гастролях, аплодисментах, а также самых разных творческих личностях, встречающихся на пути обычного артиста, начиная с режиссеров и заканчивая суфлером. В память о каждом из них Павел Гарянов посвятил строчки своей книги. И этот лейтмотив авторы спектакля старались сохранить.

В начале спектакля зрителей встречают две пианистки. За белым роялем располагается Елизавета Борок, а за черным — Елена Блажеева. Артистки будто вышли из немого кино: белый грим, очерченные брови-ниточки и черные губы. Они не только аккомпанируют рассказчикам, но и являются полноценными участниками некоторых историй.

Слева — Елизавета Борок, справа — Елена Блажеева Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Рассказчик тут все же один, но играют его два артиста: Василий Лаврентьев в роли взрослого Павла Гарянова, Виталий Пилипенко — молодого Павла Голубева. К слову, именно вторая фамилия является реальной. Гарянов — псевдоним основателя кукольного театра. Артисты словно «инь» и «янь» помогают друг другу вести повествование, нередко вступая в диалог и даже шуточные конфликты друг с другом. Сцена для них — не ограничение. Посреди рассказа артисты нередко взаимодействуют и общаются со зрителями, разрушая четвертую стену.

Слева — Виталий Пилипенко, справа — Василий Лаврентьев Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев Артист Виталий Пилипенко Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Художник Елена Хохлович изготовила для спектакля более 150 плоских кукол на палочках. Символично, что самой крупной фигурой стал создатель знаменитой актерской системы Константин Станиславский. Куклу в его честь изготовили в полный рост.

Несмотря на обилие трагических событий, авторы не поскупились на юмор. И хотя многие из них обращены к событиям начала 1900-х годов, они вполне актуальны и для сегодняшней реальности. Добавляют комичности артистичные танцы: чечетка и русские народные хлопушки.

Спектакль «Актеры», хоть и поставлен на основе одноименной книги, не всегда следует ей. Авторы привнесли в постановку особенный финал, посвященный открытию и развитию челябинского кукольного театра. Для учреждения, которое осенью отпраздновало свое 90-летие, «Актеры» становятся памятным завершением сезона, увековечивающим не только артистов, о которых рассказал Павел Гарянов, но и самого основателя театра.

Ольга Воробьева