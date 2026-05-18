Двух уральцев и подростка судили в Тавде за похищение школьника ради мести

Тавдинский районный суд вынес приговор троим жителям города, причастным к похищению школьника в июле 2025 года. Преступление было совершено из чувства мести за конфликт между бывшими одноклассниками, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Суд установил, что инцидент начался со ссоры. Подростки назначили встречу в День города (19 июля) для выяснения отношений — в ходе нее 15-летний школьник оскорбил, плюнул на обувь 16-летнего юноши и избил его. После этого совершеннолетняя старшая сестра избитого подростка предложила ему похитить обидчика. Совместно с еще одним старшим родственником она организовала похищение подростка.

20 июля родственники подъехали к дому 15-летнего и выбили калитку, вытащив школьника из ограды. Смоляков применил к нему насилие, силой посадил в свой Chevrolet Cruze — вместе они уехали в лесной массив в районе трассы Тавда — Тюмень. Там они заставили подростка встать на колени, угрожали насилием и вынудили извиниться перед оппонентом. Он выполнил все требования.

Суд признал старших родственников виновными в похищении несовершеннолетнего группой лиц с угрозой применения насилия (п. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ), сестру также — в вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность и совершение тяжкого преступления (п. «а», «б» ч. 4 ст. 150 УК РФ). 16-летний соучастник признан виновным в похищении несовершеннолетнего. Вину они не признали.

Родственнику назначено шесть лет колонии строгого режима, сестре — семь лет колонии общего режима, несовершеннолетнему — два года семь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Взрослые подсудимые взяты под стражу. Приговор в силу не вступил.

