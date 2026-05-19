Цифру в деньги

Тренд на интенсивное и ускоренное импортозамещение в банковской отрасли в 2026 году усиливается, притом что крупнейшие организации уже показали высокий результат перехода на отечественный софт. Однако сейчас среди целей и задач компаний — внедрение искусственного интеллекта и цифрового рубля. По словам экспертов, эти процессы сопровождаются серьезными вызовами.

Переход на скорость

Сохраняющийся тренд 2026 года в финсекторе — переход с иностранных ИТ-решений на российские. Импортозамещение инфраструктуры в банках началось не вчера и сегодня находится на продвинутом уровне, говорит руководитель департамента развития и архитектуры «Кросс технолоджис» Евгений Балк.

По итогам первого квартала 2026 года в системно значимых банках уровень импортозамещенности вырос на 3–5% относительно аналогичного периода 2025-го, а в средних и небольших — на 5–7%, до доли замещенного в 90–95% и 75–80% соответственно, оценивает Евгений Балк. Крупные финансовые организации, такие как системно значимые банки, у которых есть значимые объекты КИИ, должны перейти на отечественное ПО до 1 января 2028 года.

Уровень импортозамещенности крупных страховых компаний вырос примерно на 5%, до 90–95%, а у страховщиков поменьше показатель 75–80%, продолжает господин Балк. У МФО ситуация отличается. «На текущий момент мы бы оценили уровень импортозамещения там в 60% с ростом в 10–12% год к году»,— отмечает эксперт. Строгих требований по переходу у них нет, при этом влияние на процессы оказывает объективная реальность, в частности устаревание ПО и «железа», прекращение их поддержки, что заставляет выбирать отечественные аналоги, добавляет он.

«Мы наблюдаем тенденцию завершения волны импортозамещения ключевого ПО, в целом российские решения как минимум не отстают от иностранных, а во многом и превосходят их, при этом по направлению кибербезопасности пока наблюдается отставание»,— говорит директор департамента развития финансовых технологий Абсолют-банка Михаил Епихин. Российскому рынку нужно больше ЦОДов, «железа» и СХД, добавляют в Россельхозбанке. Финансовая отрасль является одним из ключевых субъектов КИИ страны. Поэтому импортозамещение иностранного ПО для отрасли является основой обеспечения стабильности оказания услуг и непрерывности деятельности организаций, считают в компании.

Ключевые решения

С точки зрения замещенных решений у банков и других игроков финсектора ситуация схожая. Заменены базовые решения, те инструменты, в которых российский рынок был силен еще до 2022 года, считают эксперты.

Банки уже заместили фронтовые системы: ДБО, процессинг, антифрод, часть BI- и ИБ-решений — области с высокой конкуренцией и готовыми отечественными продуктами, говорит технический директор MD Audit (SL Soft FabricaONE.AI, акционер — ГК Softline) Юрий Тюрин. Сложнее ситуация с серверными ОС, СУБД, ERP, АБС и другими узкоспециализированными системами, отмечает господин Балк. В частности, к ключевым трудностям относится нехватка зрелых продуктов. «Это большая проблема, на которую банки не могут повлиять, но она постепенно решается»,— поясняет эксперт. Возникают проблемы совместимости, нехватка экспертизы и необходимость перестройки архитектуры, а параллельная эксплуатация старых и новых систем увеличивает риски, добавляет Юрий Тюрин.

Кроме того, специалисты указывают на нехватку человеческих и финансовых ресурсов. Текущих хватает на регулярные операционные задачи, проекты со стандартными циклами модернизации, но вопрос — качественная проработка процесса миграции, в частности сотен пользовательских компьютеров, на новую ОС и пакет офисных программ, говорит господин Балк. Нехватка ресурсов провоцирует спрос на аутсорс и аутстаффинг, а сами проекты становятся более растянутыми во времени, отмечают эксперты.

Если говорить об аппаратной инфраструктуре, уровень импортозамещения в банковском секторе пока нельзя назвать высоким, обращает внимание руководитель направления коммерческого анализа департамента финансового консультирования ДРТ Алексей Караванов. Однако по итогам 2026 года эксперт ожидает заметный рост этого показателя.

С 1 января 2026-го в соответствии с постановлением правительства РФ №1875 не менее 50% аппаратных закупок должно быть обеспечено отечественной продукцией. На начало 2026 года совокупный размер парка банкоматов в России насчитывает около 115 тыс. единиц, ежегодно на рынок поставляется в среднем 15 тыс. устройств, указывает господин Караванов. Таким образом, по словам эксперта, с учетом требований законодательства ожидается, что российские производители будут поставлять на рынок 7–10 тыс. устройств в год, чтобы постепенно замещать устаревающий парк.

В 2026 году эксперты ожидают сохранения тенденций первого квартала. «Крупные компании будут наращивать импортозамещение: кто-то — ждать продукты от вендоров, кто-то — разрабатывать собственные решения»,— уверен Евгений Балк. Для средних и малых организаций ситуация сложнее. Их ресурсоемкость не становится больше, поэтому будет происходить оптимизация бюджетов, часть проектов может быть перенесена на 2027–2028 годы, полагает Денис Сенюков, директор департамента по работе с корпоративным сегментом компании «Информзащита».

Цифра рубль бережет

Еще одна важная тема для финсектора в 2026 году — внедрение цифрового рубля. Согласно требованиям законодательства, с первого сентября 2026-го крупнейшие банки должны обеспечить своим клиентам возможность совершать операции с цифровым рублем. В 2027-м требования будут применятся уже ко всем банкам с универсальной лицензией, в 2028-м — с базовой.

По данным ЦБ, на конец мая 2025 года пилот охватывал 15 банков более чем в 150 населенных пунктах. Было открыто около 2,5 тыс. кошельков, совершено более 63 тыс. переводов и около 13 тыс. оплат за товары и услуги, исполнено свыше 17 тыс. смарт-контрактов. Год к году готовность выросла с 12 банков в 2024-м до 15 в 2025-м с переносом массового запуска на сентябрь для доработки систем.

Масштабирование цифрового рубля даст заметный импульс альтернативным методам оплаты, ведь уже обеспечена технологическая совместимость существующих видов платежей с цифровым рублем, говорят в Газпромбанке. Для граждан все возможные способы оплаты сразу зашиты в один QR-код, и пользователь осуществляет выбор одним нажатием на нужный вариант на разводящей странице оплаты. Для компаний внедрение не составит большого труда, так как для принятия оплаты не требуется нового оборудования или сложных интеграций, считают там.

Практически все банки провели обязательные мероприятия и, вполне вероятно, формально готовы взаимодействовать с инфраструктурой цифрового рубля, отмечает глава комитета по информбезопасности Ассоциации российских банков Андрей Федорец. Учитывая, что запуск сейчас запланирован на сентябрь 2026 года, готовность крупных банков должна быть на уровне 95–98%, в прошлом году она, вероятно, была ближе к 90%, оценивает господин Балк. Банки уже выполнили интеграцию с платформой ЦБ, тестирование переводов, оплат QR-кодом и смарт-контрактов, указывает ведущий бизнес-архитектор департамента «Банки и финансы» компании «Рексофт» Мария Мереевич. Сложности остаются на уровне архитектуры, когда деньги отображаются на счете в банке, но при этом находятся на счете в ЦБ, добавляет господин Балк.

Что касается малых и средних банков, у них больше времени на подготовку, поэтому сейчас их готовность — около 70–80% по сравнению с 60–65% в прошлом году, оценивает эксперт. Вместе с тем, если у банков есть крупные клиенты, которые являются торгово-сервисными предприятиями, чья выручка за предшествующий календарный год превышает 120 млн руб. (для которых цифровой рубль также обязателен с сентября 2026 года), то им необходимо обеспечить подключение к цифровому рублю в сроки, предусмотренные для крупных банков, иначе клиент может уйти к конкурентам.

Страховые компании не являются участниками платформы цифрового рубля напрямую, а подключаются к ней через банки. Соответственно, те, кто уже тестирует цифровую валюту, вероятно, перестроили платежные шлюзы, развили API-интеграции с банками, подготовили клиентскую инфраструктуру под новый способ оплаты, говорят эксперты.

Стратегический потенциал платформы значительно шире регуляторного минимума, уверены эксперты. Именно на базе цифрового рубля консорциум «Сбера», Альфа-банка и Т-Банка мог бы выстроить искомую альтернативу СБП и системе «Мир», полностью свободную от наследия пластиковых карт, говорит заместитель директора группы стратегического консультирования и трансформации Kept Александр Бугаков.

Однако есть и препятствия для развития. По оценкам агентства «Эксперт РА», на связанные с цифровым рублем проекты банкам, особенно небольшим, придется направить до 12% ИТ-бюджетов. «Данные по тратам на реализацию цифрового рубля разнятся, но можно выделить диапазон от 200–300 млн до 1 млрд руб. и более на банк, суммарно 30–50 млрд руб. на сектор»,— оценивает госпожа Мереевич. Комиссионные доходы от операций в цифровых рублях (0,3%) ниже, чем при расчетах картами или через СБП, что энтузиазма банкам не добавляет, отмечает Александр Бугаков.

Кроме того, сложность в реализации цифрового рубля остается на пользовательском уровне. Большая часть населения до сих пор не понимает, что это и зачем им пользоваться, и, вероятнее всего, объяснение функционала цифрового рубля ляжет именно на банки, считает господин Балк. Проблем, по словам эксперта, добавляет и ограниченный функционал цифровой валюты — нельзя взять кредит или сделать вклад, система кэшбеков тоже, вероятно, не будет работать.

ИИ — друг финсектора

Отдельно эксперты выделяют тренд внедрения искусственного интеллекта банками. Этот год стал переломным для проектов внедрения ИИ, поскольку банки переходят от экспериментов к промышленной эксплуатации нейросетей в гиперперсонализации клиентского сервиса, предиктивной аналитике и анализе документов, в том числе для комплаенса и скоринга, рассказывает господин Бугаков.

По словам менеджера технологической практики «ТеДо» Надежды Илясовой, уже в ближайшей перспективе встроенные цифровые помощники смогут самостоятельно анализировать пользовательские привычки и предлагать наиболее выгодный сценарий оплаты, например выбирать карту с максимальным кэшбеком, лучшей программой лояльности или оптимальным графиком списания средств.

Однако и применение ИИ злоумышленниками крайне опасно, так как для них он тоже повышает продуктивность, считает Андрей Федорец. Классические инструменты не всегда могут быть эффективны против атак на ИИ-системы, и рынок ИБ постепенно развивается в этом направлении — внедрение таких решений станет одним из важных процессов в 2026 году, добавляет господин Балк. Кроме того, законопроект о регулировании ИИ подталкивает отрасль к использованию суверенных и национальных моделей. На практике суверенная разработка ИИ доступна лишь гигантам и сдерживается ограниченным из-за санкций доступом к передовым технологиям, говорит Александр Бугаков. В итоге, по словам эксперта, банки в большинстве случаев делают ставку на дообучение китайских моделей — прежде всего на базе Qwen от Alibaba Group.

Ева Фролова