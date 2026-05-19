Распознаны все лица

В последние годы биометрия из нишевого инструмента безопасности превратилась в один из ключевых элементов цифровой инфраструктуры как в госсекторе, так и в бизнесе. Государство масштабирует использование Единой биометрической системы (ЕБС) для предоставления услуг и идентификации граждан, тогда как банки, ритейл и онлайн-платформы ищут в ней способ для упрощения клиентского пути, снижения издержек и повышения конверсии. Спрос на биометрические решения ускоряется, а компании начинают рассматривать их не только как инструмент контроля, но и как основу для новых сервисных моделей и источников выручки.

По данным опроса ВЦИОМа и Центра биометрических технологий на конец 2025 года, биометрия занимает первое место (20%) в списке надежных способов подтверждения личности при использовании цифровых устройств, по мнению россиян. Более половины респондентов (53%) рассматривают биометрию как инструмент защиты от кредитного мошенничества и поддерживают ее использование при онлайн-оформлении займов. Еще 51% опрошенных считают биометрическую идентификацию надежным способом подтверждения личности продавцов на маркетплейсах и классифайдах, видя в этом меру защиты покупателей от недобросовестных ритейлеров.

Ранее в ЕБС отмечали, что в 2025 году жители России совершили 195,6 млн оплат с помощью биометрии, что превышает показатели 2024-го почти в шесть раз. Лидерами по количеству транзакций стали Москва и Санкт-Петербург, однако сервис активно внедряется и в других регионах страны.

Кто и зачем развивает биометрию

В 2018 году ключевым инфраструктурным элементом развития биометрии стала ЕБС, запущенная по инициативе Минцифры, Банка России и «Ростелекома». В конце 2021-го ее перевели в статус государственной информационной системы (ГИС).

Так, после принятия закона «Об идентификации физлиц с использованием биометрических персональных данных» в конце 2022 года биометрия получила отдельный правовой режим с закреплением понятий ЕБС и коммерческих биометрических систем, а также с разграничением функции регуляторов.

Поначалу ЕБС развивалась как инструмент удаленной идентификации в банковском секторе — через нее можно было открывать счета и получать кредиты дистанционно, а также выпускать квалифицированную электронную подпись и заключать договоры связи. После придания системе статуса госинформсистемы она стала частью инфраструктуры электронного правительства: к биометрической аутентификации привязаны госуслуги, нотариальные действия, получение eSIM, дистанционные экзамены и доступ к ряду ведомственных сервисов.

Сами биометрические данные представляют собой особую категорию персональных данных, обработка которых строго регламентирована на законодательном уровне, говорит юрист АБ «Ольга Ренова и партнеры» Ярослав Ковалев. Основным риском использования биометрических данных может стать их утечка, вследствие которой пострадавшее лицо столкнется с множеством негативных последствий, включая мошенничество, «кражу личности» (indentity theft), нарушение конфиденциальности, напоминает эксперт. Именно поэтому законодатель уделяет повышенное внимание их надлежащей обработке и хранению, добавляет Ярослав Ковалев.

Минцифры последовательно расширяет обязательные сценарии: через антифрод-поправки вводится биометрическая идентификация на маркетплейсах, ужесточаются требования к идентификации иностранных абонентов связи, а для МФО и микрокредитных компаний поэтапно становится обязательной аутентификация клиентов по биометрии. Как отмечают собеседники “Ъ”, сейчас государство делает стратегическую ставку не только на безопасность, но и на массовые потребительские сценарии, превращая биометрию в повседневный сервис.

Так, по данным Минцифры, в ЕБС уже собрано свыше 100 млн образцов лиц и голосов, причем наиболее популярными случаями использования стали биоэквайринг (функция «оплата улыбкой» от «Сбера»), автоматический проход в метро и идентификация на портале «Госуслуги» и в банках.

Государство стимулирует развитие биометрических решений, в частности, в качестве инструмента для повышения эффективности государственных услуг, обеспечения безопасности и развития цифровой экономики, говорит гендиректор ГК ЦРТ Дмитрий Дырмовский. Безусловный драйвер роста внедрений биометрических решений — развитие АПК «Безопасный город», где технология идентификации по видеоизображению стала обязательной составляющей системы городского видеонаблюдения для обеспечения общественной безопасности, считает он. Среди других драйверов — внимание государства к идентификации иностранных граждан: от обязательной сдачи биометрии иностранцами при пересечении границы до внедрения цифровых пунктов миграционного контроля в крупнейших аэропортах страны, заключает эксперт.

Как рассказали “Ъ” в Центре биометрических технологий, биометрия является альтернативным способом получения услуг, который позволяет использовать сервисы без предъявления документов, проездных и банковских карт. Там добавили, что за 2025 год пользователям ЕБС стал доступен ряд новых сервисов, среди которых подтверждение возраста при покупке товаров с возрастными ограничениями как в онлайн-, так и в офлайн-сценариях; заселение в гостиницы без предъявления паспорта; посадка на поезд без предъявления паспорта; оплата проезда по биометрии — данный сервис масштабирован на все метрополитены РФ. Что касается бизнеса, то по состоянию на май этого года аккредитацию для работы с биометрией получили 16 организаций, добавили в компании. Половина из них относится к банковскому сектору, в реестр также включены разработчики технологий и операторы связи.

Спрос налицо

Сегодня в больших городах кратно увеличилось количество магазинов и точек продаж, где принимают биометрические платежи, что во многом заслуга банков. Уже появилась оплата по лицу в московском метро и ряде других общественных мест — например, иногда биоэквайринг интегрирован даже в вендинговые автоматы, замечают собеседники “Ъ”.

В России растет популярность оплаты по биометрии, так как психологический барьер перед сдачей таких данных в большей степени преодолен, говорит директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский. В Т-Банке рассказали “Ъ”, что в компании биометрию используют 18 млн пользователей, например для бесконтактной оплаты покупок с помощью биометрии, где спрос активно растет со стороны малого и среднего бизнеса. Также пользователи прибегают к выездному сбору биометрии — первый в России сервис, который помогает россиянам сдать биометрические данные в ЕБС. С помощью биометрии клиенты Т-Банка также проходят аутентификацию в мобильном приложении. «Данные биометрии сложно подобрать или украсть, в отличие от пароля или кода из СМС, поэтому при условии соблюдения всех требований по информационной безопасности мы считаем биометрическую идентификацию одним из самых безопасных и удобных способов подтверждения личности»,— говорят в компании. В будущем там рассматривают биометрическую идентификацию как полноценный сервис, который со временем сможет заменить паспорт в ряде процессов и услуг: биоключ для закрытия и открытия двери квартиры, система прохода в офис, любые денежные операции, заселение в гостиницу и т. д.

В Сбербанке ответили “Ъ”, что в первом квартале 2026 года россияне воспользовались сервисом «Оплаты улыбкой» более 38,7 млн раз: общая сумма биометрических платежей выросла на 12,8% и достигла 33,6 млрд руб. Там добавили, что в 2025-м обороты оплаты по биометрии выросли в семь раз, с 21 млрд руб. в 2024 году до 154 млрд руб. Количество операций за весь прошлый год увеличилось в 6,7 раза, до 195 млн транзакций.

В ВТБ также отмечают, что еще несколько лет назад провели интеграцию своих систем с ЕБС и активно используют ее в связке с собственной коммерческой биометрической системой для предоставления высокотехнологичных сервисов. Так, число клиентов компании, которые сдали государственную биометрию, насчитывает более 5 млн, что позволяет им подключить вход в онлайн-банк и подтверждение операций по биометрии.

В ритейле и электронной коммерции бизнес также активно внедряет технологии биометрии. Так, в RWB рассказали “Ъ”, что рассматривают использование ЕБС в качестве метода аутентификации как потенциально эффективный инструмент для развития онлайн-торговли отдельными категориями товаров. Прежде всего теми, где дистанционная продажа в настоящее время ограничена или запрещена, например алкоголем и табачной продукцией. При условии обеспечения необходимого уровня защиты операций такой механизм может стать практичным решением для рынка, добавляют в компании.

В ГК «Магнит» рассказали “Ъ”, что в компании уже около 23 млн клиентов активно взаимодействуют с цифровыми продуктами и программой лояльности. В компании говорят, что развитие биометрических сервисов является одним из ключевых направлений цифровизации и инструментом бесшовного взаимодействия с покупателем, который предлагает подтверждение возраста, социального или демографического статуса, а также персональные условия по программе лояльности и удобный способ оплаты. К концу прошлого года компания внедрила технологию цифровой идентификации через мессенджер «Макс» в магазинах, где есть кассы самообслуживания, сейчас решение масштабировано и на обычные кассы.

Девелоперы также уделяют внимание развитию биометрической системы, ведь с 1 июля 2026 года в РФ разрешат продажу недвижимости через ЕБС, а московские стройки уже оснащают КПП с распознаванием лиц, что требует от застройщиков соблюдения новых требований безопасности.

В ГК «Самолет» говорят, что использование биометрии в сделках с недвижимостью может повысить удобство и надежность имеющихся онлайн-сервисов компании: для девелоперов и покупателей это потенциально означает меньше бумажных процедур, более быструю идентификацию и возможность безопаснее проводить часть операций в цифровом формате. Там добавляют, что биометрия в компании уже используется для доступа работников на столичные строительные площадки, а в Самолет-банке также планируется развивать использование биометрии для идентификации клиентов.

В «Галс-Девелопменте» также отмечают, что система распознавания лиц снижает количество спорных ситуаций между заказчиком и генподрядчиком и усиливает контроль за соблюдением требований безопасности. В части сделок с недвижимостью там уверены, что использование биометрии упростит удаленную идентификацию и даст более высокий уровень надежности, чем электронная подпись.

Несмотря на то что бизнес уже широко применяет технологию для повышения эффективности своих процессов, для пользователей главным барьером при внедрении биометрических платежей остается именно необходимость сдавать биометрию, и скорость этого процесса будет зависеть от того, насколько быстро граждане будут это делать, считает Илья Иванинский.

В перспективе использование биометрии будет также актуально в клиентском обслуживании: контакт-центры в банках, страховых компаниях, телеком-операторах и медицинских организациях, говорит руководитель практики по решениям для контактных центров «К2Тех» Дмитрий Песоцкий. Используя «слепки» голосов клиентов, технология позволяет проводить идентификацию и верификацию по голосу, снижать фрод в финансовых операциях, сокращать время обслуживания и повышать лояльность клиентов, считает эксперт. Но даже при использовании готового решения компании все равно придется интегрировать его в свой контур и обеспечивать защищенный канал взаимодействия с провайдером, поэтому рынок пока находится на этапе перехода к новым правилам и поиска оптимальных моделей внедрения технологии, заключает он.

Варвара Полонская