Облако от Санкт-Петербурга до Владивостока

Размещение вычислительных мощностей в последние годы сфокусировано в основном на Москве и Санкт-Петербурге. И это понятно: здесь сосредоточены крупнейшие центры потребления, основные инвестиции и кадровый потенциал. Сегодня 80% облачных мощностей в России приходится на Центральный федеральный округ. Однако такая концентрация создает серьезные барьеры для бизнеса в регионах, где доступ к некоторым сервисам остается по-настоящему медленным. Компания «Турбо Облако» (входит в ГК РТК-ЦОД) предлагает развернуть в регионах собственную геораспределенную платформу, построенную на технологиях Web3, но без блокчейна и криптовалют.

Разрыв в скорости доступа к данным облачных сервисов в зависимости от удаленности региона от центральных узлов может достигать десятков раз. Ключевая причина таких задержек — значительная географическая дистанция между пользователями и дата-центрами, где расположены серверы с данными. Этот фактор влияет на скорость загрузки и на скачивание произвольных файлов. Использование технологий CDN, сетей доставки контента, лишь незначительно повышает производительность. Такие решения ускоряют в основном скачивание для заранее закэшированных файлов.

Концентрация мощностей

По данным Аналитического центра при правительстве РФ, в 2025 году только 70% территории России охвачено стабильным высокоскоростным интернетом, 45% регионов испытывают критический дефицит ИТ-специалистов, а 80% облачных мощностей сконцентрированы в Москве и Санкт-Петербурге.

Региональные компании вынуждены работать с облаком через магистральные каналы, сталкиваясь с высокими сетевыми задержками и низкой скоростью обмена файлами. А из-за нестабильности доступа бизнес несет дополнительные затраты на построение собственной локальной ИТ-инфраструктуры.

В поисках архитектуры

Глобально эту задачу решают через «распределенные облака». Мировые гиганты вроде AWS, Microsoft Azure и Google Cloud уже инвестируют в геораспределенные решения и технологии Edge-вычислений, выводя мощности ближе к потребителю. В Китае запустили крупнейший в мире распределенный вычислительный комплекс для искусственного интеллекта, объединивший дата-центры в 40 городах.

В России пока системных проектов такого уровня единицы. Новая геораспределенная платформа «Турбо Гео» предлагает подход, при котором данные автоматически распространяются между региональными узлами за счет интеллектуальной избирательной репликации, а пользователь загружает и скачивает файлы с ближайшей к нему площадки без потери производительности.

«Турбо Гео» использует другую архитектуру, основанную на технологиях Web3. Платформа не использует блокчейн, криптовалюты или смарт-контракты. Технология применяется исключительно как инструмент для создания устойчивой и быстрой системы хранения вне централизованных репозиториев.

Вычислительные узлы расположены по всей стране, близко к источникам и потребителям данных в регионах РФ. Решение «Турбо Гео» разворачивается на базе крупнейшей в России сети собственных дата-центров РТК-ЦОД и узлов связи «Ростелекома» — от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Эффекты и тестирование

Переход от централизованной модели к геораспределенной позволяет оптимизировать расходы клиентов — экономия на аренде инфраструктуры и магистральном трансфере трафика, по оценкам компании, может достигать 50%.

Компания уже готова предоставить предприятиям возможность протестировать пилот платформы. Решение может быть востребовано промышленными предприятиями, региональными компаниями, работающими с большими данными, и любым бизнесом, которому нужны быстрые облачные решения вдали от столицы.

При этом интерес к геораспределенным моделям подогревает не только дефицит инфраструктуры в регионах, но и рост самого рынка. По оценке iKS-Consulting, в 2025 году общий объем российского рынка облачных сервисов (IaaS, PaaS, SaaS) достиг 416,5 млрд руб., увеличившись на 29,2% год к году. Для корпоративных клиентов это означает, что облако все чаще рассматривается не как замена локальному ИТ-ландшафту, а как способ быстрее масштабировать вычисления, хранение и резервирование данных без привязки к одной площадке.

Сама логика распределения мощностей уже подтверждается практикой крупных игроков. Например, МТС несколько лет назад объявляла о планах развивать сеть дата-центров в Ростове, Туле, Екатеринбурге и Хабаровске, а также довести число площадок до 15 по стране. Это отражает общий тренд на вынос инфраструктуры ближе к пользователю. На этом фоне «Турбо Гео» с ее ставкой на региональные узлы выглядит не как эксперимент на пустом месте, а как попытка встроиться в уже сформировавшийся запрос бизнеса на меньшие задержки, более предсказуемую работу сервисов и снижение зависимости от магистрального трафика.

Ограничения и перспективы

Любая геораспределенная система сталкивается с тремя типовыми проблемами: задержки при синхронизации данных между узлами, избыточное копирование информации и вопросы безопасности на периферии. При классической репликации увеличение числа узлов может даже замедлить работу, а не ускорить ее. Протоколы, на которых построена платформа, частично снимают эти риски за счет контент-адресуемого хранения: данные не «переезжают» целиком, а запрашиваются с ближайшего узла, где есть нужный фрагмент. Однако на практике скорость такой сети сильно зависит от плотности узлов и качества каналов между ними. У «Турбо Облака» тут есть преимущество — опора на физическую инфраструктуру «Ростелекома» с уже существующими магистралями. Но насколько эффективно платформа справится с реальной нагрузкой в десятках регионов одновременно, покажут только пилотные проекты, которые компания как раз предлагает провести заказчикам.

Отдельно стоит отметить, что для промышленных сценариев и работы с большими данными критичен не только канал доступа, но и скорость обработки и возврата массивов информации. В отраслевых обзорах российские заказчики все чаще называют важнейшими критериями выбора облака отказоустойчивость, соответствие требованиям законодательства и качество техподдержки, а не только цену. Эти параметры оказались в числе ключевых факторов выбора провайдера, согласно аналитике iKS-Consulting. Иными словами, для региона конкурентоспособность облака определяется тем, насколько быстро сервис работает из конкретной точки страны и насколько стабильно он держит нагрузку на реальных производственных задачах.

Взгляд изнутри

«Масштабно геораспределенная архитектура становится логичным этапом развития облачного рынка РФ. В регионах всегда существовали локальные игроки, которые закрывали потребность бизнеса в "ближней" инфраструктуре, однако такие решения не обеспечивали единого пространства для работы с данными и сервисами на федеральном уровне. С "Турбо Гео" мы создаем именно такую связанную инфраструктуру в масштабе страны. Опираясь на обширную федеральную сеть, мы обеспечиваем единое облачное пространство, в котором данные, загруженные в одном регионе, могут оперативно использоваться и обрабатываться в другом. При этом скорость доступа для пользователей в различных регионах становится сопоставимой с работой внутри корпоративной сети»,— отмечает гендиректор компании «Турбо Облако» Александр Обухов. По его словам, для бизнеса это означает возможность «получить производительность, близкую к локальному сетевому ресурсу, без необходимости инвестировать в строительство собственной дорогостоящей ИТ-инфраструктуры». А компании могут сосредоточиться на развитии бизнеса, сохраняя при этом высокий уровень доступности сервисов, устойчивости и удобства работы с распределенными командами и данными по всей стране.

Максим Гуляев