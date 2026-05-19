Доверьтесь инфраструктуре

Российский рынок отечественных программно?аппаратных комплексов (ПАК) сейчас находится в фазе ускоренного и динамичного роста. Этот сегмент становится одним из ключевых инструментов импортозамещения в инфраструктуре крупных компаний и госсектора. За последние годы объем рынка и доля российских решений заметно увеличились: по данным отраслевых аналитиков, рынок отечественных ПАКов в 2022 году составлял 17,9 млрд руб. и увеличился до 26,3 млрд руб. в 2024 году. А уже к 2030 году прогнозируется рост почти в 15 раз и закрепление отечественных ПАКов как доминирующего формата в критической информационной инфраструктуре (КИИ).

Как отмечают участники рынка, в 2025 году на фоне общего охлаждения экономики снизились и темпы роста отечественного ИТ-рынка — до 3–10%. Российский бизнес ребалансировал портфели своих ИТ-проектов, отказавшись от характерных для 2023–2024 годов форсированных закупок и экстренных миграций в пользу более управляемой траектории. Потребители ИТ стали детальнее оценивать эффективность уже внедренных технологий и анализировать дальнейшие потребности в цифровизации именно через этот показатель. При этом на фоне общего сокращения доступных ИТ-инвестиций на рынке возросла значимость и востребованность технологий и решений, обеспечивающих сокращение себестоимости ИТ.

Если несколько лет назад заказчики осторожно переносили лишь небольшие базы, то сейчас доверяют отечественным решениям уже критически важные системы, замечает руководитель «Скала^р» группы Rubytech Виктор Урусов. Он добавляет, что еще одним трендом на рынке является переход к архитектурам Data Lake на базе объектных хранилищ и запрос на прозрачность: клиент хочет управлять параметрами на уровне сервиса, не погружаясь в детали инфраструктуры.

В этом контексте многие ИТ-компании отметили эффективность именно ПАК-решений. В ИТ-холдинге Т1 подчеркивают, что внедрение доверенных ПАКов от компании одновременно сокращает расходы бизнеса на развитие ИТ-инфраструктуры и повышает эффективность различных процессов.

ПАК может иметь определенную ценность, даже если производитель просто подобрал и протестировал компоненты, добавив средства мониторинга и управления, но реальную ценность он обретает, когда оборудование и ПО действительно интегрированы, обеспечивая нужную производительность и надежность, соглашается гендиректор Postgres Professional Иван Панченко.

На динамику развития рынка ПАКов в России напрямую влияют регуляторные ограничения на использование иностранных комплексов, курс на технологический суверенитет, государственные меры поддержки и одновременно дефицит компонентной базы. Сегодня ПАКи позволяют сделать современные технологии и ИТ более доступными для клиента и конечного пользователя. А формат полностью отечественного решения обеспечивает безопасность, надежность и соблюдение требований регуляторов в критических процессах. В этом контексте ПАКи российских ИТ-холдингов выступают наиболее эффективным и рентабельным решением для задач цифровизации компаний.

Как отмечает Михаил Книгин, заместитель генерального директора по программно-аппаратным решениям ИТ-холдинга Т1, «в 2025 году мы, как стратегический партнер для бизнеса в глобальных проектах цифровизации, сфокусировались на удешевлении своих ИТ-решений для конечного потребителя. Среди принятых мер — автоматизация внутренних процессов разработки, а также фокус на развитие портфеля ИТ-продуктов, которые повышают эффективность бизнеса и одновременно делают технологии доступными для компаний».

Облачные технологии позволяют проектировать, строить и масштабировать фундамент инфраструктуры в виде частного облака, продолжает Михаил Книгин. По его словам, использование комплексного решения, объединяющего собственное ПО «Облачная платформа Т1» и серверов МЛТ-С от СП «Мультиллект», помогает потенциальному пользователю усилить контроль над инфраструктурой на всех уровнях, повысить производительность и предсказуемость работы инфраструктуры. Что важно, одна из версий такого облачного ПАКа выстроена на оборудовании, которое дает рост на 84% к производительности более распространенных на нашем рынке версий.

Среди ключевых эффектов применения этого ПАКа — сокращение сроков запуска инфраструктуры, в том числе частных облаков, благодаря преднастроенной и протестированной архитектуре. Другой эффект — сокращение затрат на внедрение и эксплуатацию, снижение нагрузки на внутренние команды, уменьшение рисков, связанных с интеграцией. Это означает переход от «лоскутной» сборки инфраструктуры к стандартизированному продукту с предсказуемым сроком ввода — несколько рабочих дней вместо месяца — и понятной экономикой процесса.

О востребованности таких продуктов говорит динамика рынка — так, облачный сегмент в 2025 году вырос на 29% и в 2026-м прибавит еще 27%. Во многом это происходит за счет сфер с большой долей КИИ, где существуют строгие требования по безопасности и использованию доверенных решений. В компании отмечают, что по итогам миграции 50% инфраструктуры крупного корпоративного клиента на ПАК «Облако» технология снизила время пуско-наладочных работ в ЦОДе с 45 до 4 дней за счет полного цикла сборки и тестирования на производстве, а также позволила ускорить процесс пополнения ресурсного пула.

Сами ПАКи также становятся элементом устойчивости ИТ-инфраструктуры. Доверенный ПАК — это предсказуемая, поддерживаемая и наблюдаемая платформа, которую можно безопасно эксплуатировать в долгосрочной перспективе, говорят представители отрасли. Так, спрос на ПАКи приведет к росту сегмента до 287 млрд руб. при среднегодовом темпе в 20%, считают аналитики.

Обусловлена такая тенденция и ужесточающимися требованиями к объектам критической информационной инфраструктуры, в том числе значимым, соглашается руководитель департамента аппаратных решений компании «Системный софт» Сергей Артемьев. Кроме того, влияние оказывает общая нацеленность на импортозамещение, добавляет он.

Спрос на ПАК-решения сосредоточен прежде всего у крупных предприятий с высоконагруженными системами: банков, телекома, ритейла, госструктур, замечает Виктор Урусов. Крупные компании уже строят инфраструктуру на базе российских ПАКов — это хороший индикатор зрелости решений и ориентир для всего рынка, говорит он.

Важно, что для реализации крупных проектов по цифровой трансформации для энтерпрайз-сегмента необходимо гарантировать совместимость решений и избегать «эффекта зоопарка». Для решения этих задач крупные вендоры создают демолаборатории. Они позволяют проводить тестирование отечественных решений и моделировать работу ИТ-инфраструктур, чтобы добиться конфигурации, при которой ПАКи дают максимальный эффект, говорят в Т1.

Ключевая идея ПАКов — вертикальная интеграция и встречная оптимизация на всех уровнях стека: от микроконтроллеров и микрокодов до системного и функционального ПО, считает Виктор Урусов. Именно это позволяет достигать характеристик производительности, отказоустойчивости и безопасности, недостижимых при раздельной сборке компонентов, добавляет он.

В Т1 отмечают, что ПАКи дают возможность бесшовного и прогнозируемого масштабирования (экологичного и экономичного). «ПАКи при всей присущей им сложности и надежности могут интегрироваться в систему по принципу plug-n-play. А инфраструктуру на доверенных ПАКах есть возможность масштабировать и горизонтально, и вертикально»,— замечают в компании. Типовые конфигурации ПАКов позволяют в зависимости от задач и бюджетов спрогнозировать закупку требуемого оборудования, сделать это масштабирование более прогнозируемым за счет поэтапного присоединения ПАКов. По словам Ивана Панченко, помимо стремления получить решение, обеспечивающее необходимые уровни производительности и надежности, на первый план будет выступать требование экономической эффективности. Более востребованными станут решения, обеспечивающие эффективное использование ресурсов: популярнее станут ПАКи, позволяющие консолидировать системы и обеспечивать их работу на меньшем объеме оборудования, добавляет эксперт.

При этом в 2025 году ФСТЭК проверила почти 800 значимых объектов КИИ и столько же госорганов. Выявлено более 1,2 тыс. нарушений обязательных требований, причем почти половина из них позволяет злоумышленникам полностью прекратить штатное функционирование объекта. К примеру, в транспортном комплексе (критическая инфраструктура с развитой АСУ ТП) число атак на объекты КИИ выросло более чем на 60%, при этом 70% инцидентов связаны с нарушениями администрирования сетей и несанкционированным удаленным доступом подрядчиков.

АСУ ТП по-прежнему относится к наиболее востребованным сегментам ПАК. В добывающей промышленности около 70% рынка занято импортом, обрабатывающая промышленность — Siemens контролирует 38%, а отечественные ПАКи практически отсутствуют, говорят собеседники “Ъ”.

На рынке наиболее сложным остается замещение высоконагруженных решений для СУБД-ниши, а также специализированных систем для промышленных АСУ ТП. Именно здесь сосредоточены основные усилия ведущих российских производителей ПАКов, соглашается Виктор Урусов.

По оценкам ИТ-холдинга Т1, рынок АСУ ТП в России может вырасти к 2027 году с 83 млрд до 218 млрд руб., а суммарная потенциальная емкость рынка в ближайшие три-четыре года оценивается примерно в 500 млрд руб. К примеру, до сих пор на рынке практически отсутствуют такие важные компоненты АСУ ТП, как системы управления активами КИП и ЗРА (AMS), управления и ранжирования тревог (Alarm Management), а также управления производственными партиями (Batch Control).

Если переход на отечественные решения будет идти медленнее ожидаемого, предприятия сохранят зависимость от иностранных технологий, рискуя стабильностью производственных процессов и безопасностью данных, считают в Т1. В компании замечают, что наиболее активную интеграцию на российскую процессорную платформу и операционную систему жесткого реального времени сейчас проходит ПАК АСУ ТП «СИЛАРОН», в котором реализован широкий спектр совместимости с уже существующим оборудованием, а архитектура позволяет сохранить поддержку популярных промышленных протоколов, добавляют там.

Искусственный интеллект (ИИ) также выступает одним из ключевых драйверов на ИТ-рынке России, а его прикладные сценарии смещаются в операционные контуры: ассистенты для сотрудников и разработчиков, извлечение знаний из документов, интеллектуальная поддержка клиентов, прогнозирование спроса и качества, производственная аналитика.

Становится очевидно, что создание доверенной среды для развертывания решений на базе ИИ, в частности генеративного ИИ и ИИ-агентов, сегодня является одним из приоритетов для бизнеса. При этом необходимой для ИИ-вычислений инфраструктурой обеспечены лишь 9% российских организаций, а более 80% затрат на ИИ-инфраструктуру приходится именно на серверы с графическими ускорителями (GPU), что вынуждает компании кардинально пересматривать существующий ИТ-ландшафт. Одновременно глобальный рост потребления GPU опережает возможности производства — для крупных корпоративных клиентов, формирующих 80% спроса, возникает высокий порог входа, замечают собеседники “Ъ”.

Основная задача здесь — выстроить связи и совместимость между элементами вычислительной инфраструктуры, аппаратными решениями и программным обеспечением. Это становится драйвером спроса на ПАКи под задачи ИИ. Будущее за ПАКами, которые позволяют поставлять ИИ из «коробки». Такие решения дают возможность выдать полный функционал: от подготовки данных до обучения моделей и запуска ИИ-агентов, считают в Т1. Пример — ПАК «ИИ-фабрика "Сайбокс"», который включает в себя мощное аппаратное обеспечение, в том числе на альтернативных (преимущественно китайских) GPU-ускорителях, российскую ОС и среду контейнеризации для реестровой комплектации. Платформа предоставляет пользователям инструменты для работы с искусственным интеллектом: Low-code конструктор, корпоративный чат с RAG, две большие языковые модели, инструменты MLOps. По словам компании, скорость поставки и сборки у такого решения в два раза выше, чем отдельные закупки компонентов. ПАК ускоряет разработку и запуск ИИ-сервисов до 30%, сокращает время прототипирования решений до 50%, а также снижает совокупную стоимость владения ИИ-инфраструктурой примерно на 25%.

В перспективе двух-трех лет главным долгосрочным двигателем станет экономика, а не регулирование, считает Виктор Урусов. «Мы находимся в точке, когда для ряда сценариев совокупная стоимость владения отечественным ПАКом практически сопоставима с иностранными альтернативами, а в горизонте трех-пяти лет экономические модели сойдутся уверенно»,— говорит он. Когда это произойдет повсеместно, рынок получит мощный коммерческий импульс за пределами регулируемых сегментов, добавляет эксперт.

Тот же российский ритейл уже ускоренно инвестирует в цифровизацию: по данным Т1, вложения сегмента в ИТ уже достигли 105 млрд руб. Причинами служат дефицит кадров в отрасли и растущие ожидания клиентов: около 60% респондентов заявили, что уйдут к конкурентам, если столкнутся с длительными очередями. Здесь ПАКи позволяют устранить фрагментацию ИТ-инфраструктуры и одновременно повысить эффективность работы магазинов. Так, ПАК «Тиллиум» объединяет ПО, оборудование и компьютерное зрение в единую систему для разных сегментов ритейла: решения вроде умных весов распознают товар за 0,2 секунды с точностью до 99%, а автоматизация проверки возраста снижает стоимость операции более чем вдвое (с 6 до 2,5 руб.), что в итоге повышает проходимость, сокращает нагрузку на персонал и улучшает клиентский опыт.

В итоге становится понятно, что применение ПАКов в самых различных отраслях отвечает на актуальный запрос рынка об удешевлении ИТ-решений на фоне общего охлаждения экономики и сокращения ИТ-бюджетов.

Собеседники “Ъ” считают, что технологическими драйверами ПАК-сегмента в перспективе двух-трех лет станут развитие шардинга (разделение данных на части для ускорения работы системы) и распределенных архитектур для петабайтных систем, расширение ПАКов для задач ИИ, а также углубление вертикальной интеграции вплоть до уровня процессоров.

Отдельный важный фактор — совместная разработка с заказчиками: инженеры крупных компаний понимают реальные потребности бизнеса изнутри, и, когда они видят, что их идеи воплощаются в продукте, возникает синергия, которая ускоряет развитие всей отрасли, говорит Виктор Урусов. «Именно такую модель мы в последнее время и наблюдаем — сначала в государственном секторе, теперь и в коммерческом»,— заключает эксперт.

Производители же будут балансировать между внедрением новых технологий и доведением до зрелости уже существующих решений: в результате рынок станет менее вариативным, но более стабильным и предсказуемым для заказчика, заключает руководитель отдела развития продуктов «Аэродиска» Александр Калинин.

Василиса Аксенова