Частности сети

Отечественный рынок частных сетей связи в прошлом году вырос на 50%, до 7,4 млрд руб. Крупный бизнес все чаще использует частные сети для своих предприятий, так как по сравнению с технологией Wi-Fi у pLTE больше емкость и проникающая способность сигнала, меньше задержки и выше уровень безопасности. При этом операторы связи начинают переходить на использование сетей пятого поколения в создании частных сетей. Это значительно расширяет применение технологии, позволяя компаниям запускать на производствах беспилотный транспорт и автономных роботов, снижать нагрузку на персонал и повышать безопасность на предприятиях. Но эксперты считают, что создание производств будущего невозможно без устойчивой беспроводной среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eric Gaillard / Reuters Фото: Eric Gaillard / Reuters

Рынок в половину роста

Цифровизация промышленности напрямую зависит от качества передачи данных, организованной на предприятии. Сейчас компании чаще всего используют проводные сети или Wi-Fi, который далеко не всегда соответствует необходимому уровню безопасности, или строительство наземной линии связи оказывается слишком дорогим из-за удаленности локации. В таких случаях бизнес переходит на частные LTE-сети (pLTE/5G) — локальные сети мобильной связи, которые предназначены для использования внутри одного предприятия или организации.

По данным аналитического агентства TelecomDaily, российский рынок pLTE вырос в 2025 году на 50% и достиг 7,4 млрд руб. При этом в среднесрочной перспективе аналитики ожидают стабильный рост сегмента на уровне 25–30% ежегодно. По данным агентства, спрос на частные сети формируют ключевые отрасли промышленности: почти половина проектов (46%) приходится на горнодобывающий сектор, далее следуют нефтегаз (16%), транспорт (12%), (11%) и нефтехимия (8%).

Следующим этапом развития рынка pLTE становится переход частных сетей на новые стандарты. По оценке экспертов «Билайн бизнес», к 2030 году сегмент частных 5G-сетей в России в денежном выражении может достичь 10 млрд руб. в зависимости от активности распространения технологии и уровня цифровизации экономики. При этом в мире драйвером рынка сетей пятого поколения в целом является развитие частных сетей 5G, на которые приходится 40–45% глобального рынка, темп прироста составляет более 35% в год.

Эффекты экономии

Частные сети обеспечивают связь там, где кабель невозможен: подвижные платформы, беспилотные тележки, взрывозащищенные камеры, говорит гендиректор ГК «УльтимаТек» Павел Растопшин. «Ключевое преимущество — управление задержкой и приоритетами трафика, что недоступно Wi-Fi. Это критически важно для горнодобычи, металлургии и нефтяной отрасли. Следующий сектор — дискретная промышленность: машиностроение, судостроение, авиазаводы. На этих производственных объектах беспроводная связь необходима для цифровой сварки, прослеживаемости деталей и контроля опасных зон»,— объясняет он.

Стоимость проектов существенно варьируется, указывают аналитики TelecomDaily: если до 2023 года она составляла от нескольких десятков миллионов до 150 млн руб., то в 2024 году диапазон расширился. Сейчас минимальный порог составляет 50–90 млн руб. для компактных решений, тогда как стоимость крупных инфраструктурных проектов превышает 200 млн руб. При этом отдельные комплексные внедрения достигают 500 млн руб. и выше.

«Частная сеть строится на выделенном или локально лицензированном спектре с собственным сетевым ядром и работает на территории предприятия под его управлением»,— объясняет партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов. Покрытие проектируется именно под нужные точки: забои, цеха, склады, периметр, а не под жилую застройку, добавляет он: «Данные не выходят за контур компании, что критично для объектов критической информационной инфраструктуры. Публичная сеть строится по другой логике — массовое покрытие населения, без гарантий конкретному клиенту».

«Публичная сеть — это общий ресурс с непредсказуемой нагрузкой. Private LTE предоставляет собственный диспетчерский центр, управляемые приоритеты и выделенный частотный спектр. Предприятие самостоятельно определяет приоритеты: телеметрия робота или обновление прошивки. Публичные сети изначально проектировались для массового потребителя и не могут гарантировать предсказуемость и стабильность, необходимые для критической промышленной инфраструктуры»,— говорит господин Растопшин.

Главное преимущество использования pLTE/5G — гарантированное качество связи под контролем самой компании, продолжает господин Кудряшов. «Это предсказуемая задержка, емкость и приоритеты трафика, которые не зависят от загрузки публичного оператора. Технология прежде всего для предприятий с большими производственными площадками и тяжелыми условиями: горнодобыча, нефтегаз, металлургия, порты, аэропорты, логистические комплексы, крупные заводы. Там, где Wi-Fi не держит мобильность и помехи, а тянуть кабель к каждому объекту невозможно»,— продолжает он.

«Ключевой экономический эффект применения pLTE/5G — это управляемость, когда компании самостоятельно разворачивают сети в необходимой им локации, управляют нагрузкой, доступностью и другими параметрами. Использование pLTE/5G позволяет самостоятельно определять график их развертывания. Еще один немаловажный эффект — безопасность (собственная сеть не «смешивается» с чужими). Также при необходимости в дальнейшем остается возможность перевести свою собственную сеть на сотового оператора благодаря совместимости стандартов»,— говорит ИТ-директор ГК «КОРУС Консалтинг» Максим Копов. В цифровизации в горнодобыче и нефтегазе экономический эффект от частных сетей складывается из сокращения незапланированных простоев, роста коэффициента использования техники, экономии на кабельной инфраструктуре и на персонале за счет дистанционного управления, добавляет господин Кудряшов.

Private LTE сегодня выступают полноценной цифровой платформой для модернизации предприятий, указывают аналитики TelecomDaily. На базе pLTE создаются системы промышленного интернета вещей (IoT), реализуется диспетчеризация производств в реальном времени, внедряются решения интеллектуального видеонаблюдения. Сети обеспечивают высокоточное позиционирование техники и персонала и постепенно заменяют устаревшие стандарты профессиональной радиосвязи (TETRA, DMR), предлагая современные сервисы критической коммуникации, включая VoLTE и Push-to-Talk over LTE.

Private LTE/5G формирует на площадке единую, гарантированную и предсказуемую среду передачи данных, говорит директор департамента системной интеграции «Билайн бизнес» Александр Исаков. «В отличие от разрозненных проводных сегментов или нестабильных беспроводных решений, Private LTE/5G обеспечивает сплошным покрытием весь цех, карьер или месторождение, позволяя собирать телеметрию с тысяч датчиков»,— говорит он.

Компании чаще обращаются к приватным сетям (pLTE), потому что они, в отличие от публичных, позволяют получить стабильное покрытие с минимальными задержками и выдержать требования информационной безопасности, говорит замдиректора портфеля проектов департамента «Горная добыча и металлургия» «Рексофта» Артем Рагозин. «Эффекты генерируются за счет оперативного сбора различных данных, последующей аналитики и принятия решений в ручном или автоматическом режиме»,— добавляет он.

Сегодня частный LTE — это в основном телеметрия с оборудования, видеонаблюдение и видеоаналитика, голосовая и диспетчерская связь, позиционирование людей и техники, дистанционное управление самосвалами и кранами, объясняет господин Кудряшов: «Такие сети уже работают на месторождениях, заводских площадках и комбинатах: в нефтегазе, нефтехимии, металлургии; на транспорте идут пилоты у РЖД». Однако будущее рынка частных сетей лежит в сетях пятого поколения.

Раз джи, пять джи

По сравнению с 4G технология 5G снижает задержки и обеспечивает более стабильную и защищенную передачу данных, объясняют в «Билайн бизнес». Сети предыдущего поколения хуже справляются с высокой нагрузкой и работой сервисов в реальном времени, а 5G позволяет разделять единую инфраструктуру на несколько изолированных виртуальных подсетей под разные задачи — например, для передачи видео, управления беспилотной техникой или подключения IoT-устройств (интернета вещей), где важны минимальные задержки и надежность соединения, говорят в компании.

При переходе на 5G добавляется то, что LTE «не вытягивает»: сверхнизкая задержка для управления роботами в реальном времени, сегментирование сети под разные классы задач, плотность до миллиона устройств на квадратный километр, дополненная реальность для удаленного ремонта и обслуживания, добавляет господин Кудряшов.

Главное отличие pLTE от 5G — скорость, говорит господин Копов. «pLTE — сеть на базе LTE со скоростью около 1 Гбит/с, 5G — сеть пятого поколения до 20 Гбит/с. Также важен уровень задержек сигнала: pLTE — около 50 мс, 5G — 1 мс. Поэтому сейчас pLTE применяется в тех операциях, где не требуется высокая скорость передачи данных и не критичен уровень задержки. Например, pLTE можно использовать для распознавания серийного номера детали или номерного знака заезжающей на территорию предприятия машины. Но, к примеру, чтобы управлять быстро двигающимися промышленными дронами, скоростными манипуляторами или анализировать записи с камер высокого разрешения при отбраковке изделий на конвейере, требуется 5G»,— объясняет он.

Одним из приоритетных направлений стало развитие сценариев с использованием автономной техники, видеоаналитики и интернета вещей, подтверждают в «Билайн бизнес»: «Компании используют 5G для удаленного управления оборудованием. При этом повышается уровень безопасности: сотрудники могут контролировать технику и операции на расстоянии, без необходимости находиться в потенциально опасных зонах. Также технология используется для мониторинга процессов в реальном времени и более точного контроля за производством».

От ГОКа до ОГОКа

Первый в России промышленный проект с применением 5G был реализован «Билайн бизнес» для Сибирской угольной энергетической компании в 2020 году. Для предприятия была развернута частная сеть 5G/LTE в сложных производственных условиях. Решение обеспечило стабильную связь на удаленных объектах и позволило тестировать цифровые сценарии, включая использование автономной тяжелой техники.

В рамках проекта была создана сеть с покрытием ключевых зон угольного разреза, которая поддерживает работу оборудования, систем мониторинга и передачу данных в режиме реального времени. Это позволило сократить задержки в управлении техникой, повысить точность контроля процессов и снизить риски простоев.

Другим примером крупной частной сети pLTE 4G стали Олимпиадинский и Благодатный горно-обогатительные комбинаты компании «Полюс» в Красноярском крае. «Полюс» с «Билайном» совместно реализовали гибридную частную сеть, обеспечив бесшовную работу сети pLTE 4G с ранее развернутым решением беспроводного широкополосного доступа. Такое решение уникально для РФ, говорят в «Билайне»: «В рамках проекта было реализовано георезервирование ядра сети на двух площадках заказчика по схеме 1+1, организованы кольцевые маршруты подключения базовых станций и многое другое, что позволило добиться максимальной доступности сети, когда при выходе из строя любого компонента сеть продолжает функционировать».

Это обеспечивает клиенту SLA (соглашение между заказчиком и исполнителем, в котором зафиксированы параметры услуги) на уровне 99,9%.

В горной добыче Private LTE/5G обеспечивает устойчивую связь даже в сложных условиях карьеров и удаленных производственных площадок, где публичные сети связи отсутствуют или работают нестабильно, объясняет директор департамента системной интеграции «Билайн бизнес» Александр Исаков: «Частная сеть Private LTE позволяет организовать дистанционное управление техникой и повыcить безопасность персонала. Один оператор из безопасного кресла на поверхности может дистанционно вести работы в зонах повышенной опасности, не рискуя собой». «В металлургии же частные сети LTE/5G с использованием видеоаналитики позволяют прямо во время движения раскаленного металла на скорости под 20 метров в секунду увидеть микротрещину или отклонение толщины и мгновенно дать команду в контур управления на корректировку зазора — качественный прокат перестает зависеть от усталости глаз оператора»,— продолжает он.

При этом на нефтегазовых объектах Private LTE/5G позволяет отказаться от значительной части ручных обходов оборудования, добавляет господин Исаков: «Данные о температуре, вибрации, утечках и состоянии агрегатов поступают в диспетчерские системы непрерывно и в реальном времени».

При дальнейшем развитии цифровой зрелости возникает интеграция Edge Computing (периферийные вычисления), объясняет Александр Исаков. Часть вычислительной нагрузки и ИИ-моделей переносится в локальный контур предприятия, что позволяет снизить зависимость от внешних каналов связи и сократить время реакции систем.

Одним из ключевых трендов становится интеграция pLTE с ИИ и Edge-аналитикой, что позволяет обрабатывать данные локально, снижая задержки и нагрузку на центральные дата-центры, соглашаются в TelecomDaily. «Это актуально для промышленных объектов с повышенными требованиями к информационной безопасности и непрерывности производства. Для промышленной робототехники ключевое значение имеют бесшовная мобильность, минимальные задержки и стабильность соединения»,— говорит господин Исаков.

Роботизированной технике, беспилотным погрузчикам, карьерным самосвалам или промышленным кранам требуется непрерывная передача данных без потери сигнала при перемещении между производственными зонами — качество кабельной связи не может полностью соответствовать задаче ввиду ограниченной мобильности, продолжает он.

Следующим шагом становится сочетание частных сетей LTE/5G с ИИ, говорит господин Исаков: «Это автоматизирует процесс — например, ИИ принимает решение об экстренной остановке техники без участия человека по сети Private LTE/5G, где низкая задержка не даст случится аварии или человеческой трагедии».

Ограничение частности

Однако без устойчивой беспроводной среды промышленный ИИ чаще остается инструментом постаналитики, напоминает Александр Исаков: «Private LTE/5G позволяет интегрировать ИИ-модели непосредственно в операционный контур предприятия». Для ИИ-систем это означает наличие непрерывного и консистентного потока данных для обучения моделей и принятия решений в реальном времени, говорит он.

В целом в развитии Private LTE/5G в России партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов видит три главных ограничения: регулирование частот, оборудование и экономика проекта. «Первое — частоты. В России диапазоны для частных сетей выделяются точечно, регулирование еще формируется, а коммерческого 5G пока нет; запуск ожидается с 2026 года, полноценные сети — ближе к 2030-му,— объясняет он.— Второе — оборудование. Базовые станции и абонентские устройства подпадают под импортозамещение, серийный отечественный выпуск только разворачивается, а локализация добавляет к стоимости до половины». Третьим фактором становится экономика, добавляет господин Кудряшов: «Развертывание частной сети — капиталоемкий проект, требующий компетенций на стыке связи и АСУ ТП, поэтому многие идут по модели "сеть как услуга" от операторов. В итоге пока это история крупных компаний с понятным экономическим эффектом».

«Основное ограничение не технологическое, а экономическое: высокая стоимость решений и отсутствие готовых интеграционных продуктов. В стране насчитывается более 10 тыс. предприятий, потенциально готовых к внедрению private LTE, но реально охвачены единицы»,— говорит Павел Растопшин. Существует и законодательный барьер: доступ к частотному спектру защищен для ограниченного круга операторов, считает он. «Также наблюдается острый дефицит кадров — в России всего 40–50 профессионалов, обладающих опытом реализации таких проектов»,— добавляет господин Растопшин.

Тем не менее в промышленности следующего поколения сеть передачи данных перестает быть вспомогательной инфраструктурой, заключает директор департамента системной интеграции «Билайн бизнес» Александр Исаков: «Private LTE/5G становится средой функционирования ИИ-моделей, цифровых двойников и роботизированных систем в реальном времени».

Дмитрий Шер