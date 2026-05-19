Данные нового назначения

За последние годы российские компании накопили огромные массивы данных: от производственной телеметрии до клиентского поведения. Однако эффективно использовать эти данные мешает лоскутная архитектура, в которой операционные и аналитические нагрузки разнесены по разным базам. Это приводит к раздуванию ИТ-ландшафта, росту затрат на лицензии и поддержку, а также к дефициту специалистов, способных администрировать «зоопарк» решений.

В условиях ограниченных бюджетов и курса на технологический суверенитет рынок остро нуждается в инструментах, которые позволяют консолидировать работу с данными в единой среде, снижать TCO и ускорять принятие бизнес-решений.

По данным Центра стратегических разработок (ЦСР), российский рынок систем управления и обработки данных в 2025 году вырос на 13,9% и достиг 101,9 млрд руб., а к 2032 году, согласно прогнозам, дорастет до 281 млрд руб. Это объясняется продолжающимся влиянием на рынок импортозамещения. Кроме того, за последние пару лет компании-заказчики приступили к фактической реализации проектов перехода с зарубежных решений на отечественные, и это стимулирует рост рынка. Тренд также подтверждается рыночными аналитиками, оценивающими долю российских решений в новых продажах более чем в 90%. Однако эта тенденция не может длиться бесконечно, и за активным ростом придет неизбежное насыщение рынка и замедление спроса, замечают собеседники «Ъ-Технологий».

При этом сегмент рынка, представленный собственно системами управления базами данных (СУБД), можно назвать устоявшимся. На нем доминирует несколько ведущих, технологически зрелых отечественных решений. По данным ЦСР за 2025 год, этот сегмент занимает 57% рынка систем управления и обработки данных общим объемом 58 млрд руб. В данном сегменте лидером является российский разработчик СУБД Postgres Professional с долей 11,5%.

Этот сегмент продолжает расти вместе с волнами импортозамещения. Вместе с тем на рынке все более явно звучит запрос бизнеса на управляемую и реально работающую аналитику данных. Отечественные платформы уже позволяют строить хранилища и запускать отчетность, однако аналитика начинает жить отдельно от основных операционных систем — данные нужно перегружать между базами, содержать разные команды специалистов и платить отдельно за каждый слой инфраструктуры. Компании накопили массивы данных, западные корпоративные платформы класса SAP и Oracle и их аналитические модули перестали обновляться и поддерживаться в России, а путь от данных до реального бизнес-результата остается долгим и дорогим, говорят участники рынка.

Сегодня уже российские СУБД закрывают основные рабочие задачи: учетные системы, транзакционные операции, корпоративные приложения, отчетность и аналитику, говорит руководитель Т1 ИИ Сергей Голицын. Для госсектора и компаний с критичной инфраструктурой важна не только функциональность, но и соответствие требованиям безопасности, поэтому спрос смещается в сторону защищенных и сертифицируемых решений, напоминает он.

На текущий момент отечественные СУБД также обеспечивают работу критически важных систем: от единых реестров ФНС и умных городов до транзакционных ядер банков, говорят в компании «ИТ-Экспертиза». В ритейле и промышленности они используются для прогнозирования спроса и обработки технологических данных в реальном времени, а также успешно заменяют западные ERP в связке с 1С, добавляют там.

Как российские СУБД помогают управлять процессами корпораций

В прошлом году на пленарной сессии ЦИПР Михаил Мишустин прямо сказал, что российскому рынку крайне необходима полноценная замена SAP — качественная, высокопроизводительная ERP-система. Он отметил, что строить ее надо всем рынком. Так, этим уже занимаются некоторые крупные заказчики самостоятельно, но отрасли необходимы и рыночные тиражируемые решения.

Рынок ERP, по оценке АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (НЦК ИСУ), по итогам 2025 года составил примерно 100 млрд руб. Как отмечают в компании, доля отечественных продуктов на рынке ERP к концу прошлого года увеличилась до 75%. Это стало результатом ввода в эксплуатацию решений, проекты по внедрению которых стартовали в 2022–2024 годах.

Запрос на российские ERP остается очень высоким, потому что для крупного бизнеса это основа управления производством, финансами, закупками, логистикой и персоналом, считает Сергей Голицын. При этом рынок, скорее всего, будет развиваться не через создание одной национальной ERP, а через доработку существующих решений и экосистему разных вендоров, напоминает эксперт.

Участники рынка отмечают, что самое распространенное российское рыночное ERP-решение сейчас — это 1С:ERP. Так, по данным ряда опросов ИТ-заказчиков, проведенных Postgres Professional в преддверии ЦИПР-2026, свыше 40% респондентов используют для работы эту ERP-систему. На рынке существует несколько разработчиков инфраструктурного ПО, в частности СУБД, которые много делают для повышения производительности, отказоустойчивости и ускорения работы 1С. Одним из ведущих решений в этой области является СУБД Postgres Pro Enterprise для 1С. Также долю на рынке занимают решения Tantor Special Edition 1C, Arenadata Postgres (ADPG) в дополнении с Аrenadata 1C connector и Platform V Pangolin.

Многие компании используют СУБД для работы с 1С:ERP, поэтому ведущие вендоры СУБД совершенствуют возможности своих решений для работы с этой системой. Postgres Pro Enterprise, например, как высокопроизводительное решение, оптимизированное для работы с 1С, успешно решает задачи управления процессами крупных промышленных холдингов, ритейлеров и государственных структур, где критически важны предсказуемое время отклика и возможность дальнейшего расширения без смены архитектуры и аппаратной базы.

Так, участники рынка отмечают, что Postgres Pro Enterprise для 1C — это не просто сборка под 1С, а доработанная СУБД с дополнительными механизмами, влияющими на работу ERP-системы. В компании рассказали «Ъ-Технологиям», что, по результатам теста, проведенного партнером «ИТ-Экспертиза», СУБД выдерживает до 30 тыс. одновременно работающих с 1С пользователей и работает с базами объемом до 150 ТБ с минимальным временем восстановления при сбоях.

В Postgres Professional добавляют, что по результатам недавних партнерских тестов продукт оптимален для российских ERP-систем по соотношению показателей ускорения, развитой функциональности и удобства использования.

ERP-системы — это инфраструктура, без которой невозможно управлять финансами, производством и цепочками поставок, напоминает руководитель отдела в направлении «Бизнес-автоматизация» компании SimbirSoft Татьяна Канаева. Рынок уже начал быстро перестраиваться: доля отечественных решений растет практически во всех отраслях, а такие системы, как 1С, заняли лидирующее положение, считает она.

Так, по мнению участников рынка, «1С:Предприятие» стало основным стандартом, а базой для высоконагруженных инсталляций выступают PostgreSQL-совместимые СУБД. Главный вызов — достижение постоянной отказоустойчивости и работа с десятками терабайт данных на уровне ушедших Oracle и SAP, но нагрузочные тесты подтверждают возможность полного импортозамещения без потери стабильности, добавляют в «ИТ-Экспертизе».

Аналитика, работающая на бизнес

Аналитические СУБД — это базы, заточенные под мгновенную обработку огромных массивов исторических данных. Они не пригодны для операционной текучки (проведение платежей, изменение статусов), но незаменимы, когда нужно строить сложные отчеты и дашборды по миллиардам строк, не убивая производительность основной системы. Их главная ценность для бизнеса — скорость получения инсайтов.

При этом отечественные решения в этой области сегодня в основном закрывают классический сценарий «построить хранилище с нуля» на Greenplum или ClickHouse. Этот подход работает, но плодит «ИТ-зоопарк»: транзакции в одной системе, аналитика — в другой, между ними ETL-процессы, две команды и двойной бюджет на поддержку, считают в Postgres Professional. Бизнес получает инсайты, но платит за это раздуванием ландшафта, потерей времени на синхронизацию данных и ростом TCO, объясняют там.

В реальности же заказчики ищут пути оптимизации всего ИТ-стека и затрат при миграции на новые решения: в фокусе теперь возможность запускать тяжелую аналитику на тех же данных, в том же контуре и на том же SQL, что и операционные процессы, объясняют в Postgres Professional.

Понимая эти проблемы, на ЦИПР-2026 компания представила важное решение для рынка аналитических систем — Postgres Pro AXE. Это первая российская СУБД нового поколения, она может выступать самостоятельной аналитической системой или объединять транзакционные и аналитические нагрузки в зависимости от задач заказчика.

Как отмечают собеседники «Ъ-Технологий», решение позволяет компаниям отказаться от сложной и дорогостоящей архитектуры с отдельными хранилищами, ETL-процессами и специализированными аналитическими СУБД. За счет этого достигается не только сокращение TCO, но и принципиально иная скорость работы с данными: от построения отчетности до продвинутой аналитики в реальном времени. При этом ставка на совместимость с PostgreSQL снижает порог входа для команд разработки. В условиях, когда бизнесу требуется одновременно ускорять аналитику и оптимизировать инфраструктурные затраты, такие решения начинают конкурировать не только с классическими хранилищами данных, но и с целыми классами data-платформ.

«Postgres Pro AXE — это новый самостоятельный продукт, заточенный под аналитические нагрузки: колоночное хранение, работа с форматом Parquet, создание как простых корпоративных хранилищ, так и Lakehouse. Он наследует от нашей enterprise-платформы то, что критично для бизнеса: отказоустойчивость, безопасность и привычный SQL. Но внутри это другой движок, созданный для того, чтобы тяжелая аналитика работала быстро и не мешала операционным процессам»,— объясняют в Postgres Professional. Такой подход, добавляют в компании, позволяет enterprise-заказчикам работать без дополнительного контура, отдельной команды поддержки и компромиссов по надежности относительно OLTP-систем. По сути, это ответ на формирующийся запрос рынка — безопасную аналитику на живых данных, где защита информации не приносится в жертву скорости, а является встроенным требованием архитектуры.

Платформа Tengri Data, вышедшая в третьем квартале 2025 года, закрыла сегмент сверхбольших данных. Теперь AXE заходит в нишу, которая долгое время оставалась либо за западными вендорами, либо за конструктором из нескольких российских решений. Фактически компания собирает под собой полный импортонезависимый цикл работы с данными: от транзакции до аналитики петабайтного масштаба.

Зрелость, подтвержденная реальными внедрениями

Postgres Professional не просто так является лидером рынка — компания развивает свои решения с 2015 года. Тогда она вывела на рынок первую коммерческую СУБД на основе решения с открытым исходным кодом PostgreSQL для бизнеса Postgres Pro Standard. С тех пор этот продукт, закрывающий основные потребности бизнеса в управлении данными, вырос в целую линейку высокопроизводительных СУБД уровня крупных корпораций. В прошлом году у компании было несколько показательных кейсов успешного внедрения ее СУБД в крупных организациях, рассказали «Ъ-Технологиям» в Postgres Professional.

Первый — перевод базы данных общим объемом 240 Тбайт ГИС ГМП Федерального казначейства на распределенную СУБД Postgres Pro Shardman. Как объяснили в компании, примеров таких масштабных миграций, реализованных в госсекторе, на российском рынке ранее не было.

«Большой объем и высокая значимость данных потребовали тщательной подготовки и поэтапной реализации миграции: переход на Postgres Pro Shardman занял у ведомства около двух лет, при этом для пользователей ГИС миграция прошла абсолютно незаметно»,— замечают в Postgres Professional. Система обрабатывает более 5 тыс. транзакций в секунду и десятки миллиардов начислений ежедневно, добавили там. Второй яркий пример таких успешных историй — первая на рынке по своим масштабам миграция с Oracle на Postgres Pro Enterprise ключевой банковской системы — автоматизированной банковской системы (АБС) Газпромбанка, одного из крупнейших коммерческих банков России.

АБС автоматизирует ключевые операции кредитной организации. При тех объемах данных, которые сегодня обращаются в крупных банках ежедневно, длительный перерыв в работе АБС может просто парализовать деятельность финансовой организации. И такие масштабные проекты долгое время считались крайне рискованными для банковского сектора.

Газпромбанк готовился к этому шагу более двух лет, решил множество сложных задач: реализовал инфраструктурные изменения, серьезно переработал прикладное ПО, провел многоэтапное тестирование совместимости и нагрузок, решил все сопутствовавшие проблемы, а затем переключился на Postgres Pro Enterprise всего за три часа. А самое главное, что по итогам миграции производительность АБС возросла.

«Мы заходим со стороны бизнес-результата, а не только со стороны технологий. На рынке много разговоров про производительность, про миллисекунды и гигабайты. Но клиенту важно не только это. Клиенту важно, чтобы данные перестали быть статьей расходов и начали приносить деньги»,— объяснили «Ъ-Технологиям» в Postgres Professional. Рынок устроен так, что каждый новый продукт — это новый диалект, новая команда, новая статья расходов: это приводит к тому, что данные, которые должны стать активом, становятся центром затрат, добавляют в компании. Мы в корне переработали этот фрейм и предлагаем не добавлять в ИТ-ландшафт заказчика лишнего, напоминают там.

Перспективы рынка СУБД: движение к гибриду

По мнению менеджера по развитию решений СУБД К2Тех Романа Севрука, выбор заказчиков среди СУБД будет определяться требованиями к конкретной системе: «Одним заказчикам нужна высокая скорость обработки запросов, другим — надежное хранение, третьим — аналитика. Поэтому рынок движется к гибридным и мультимодельным решениям, которые могут одновременно обрабатывать транзакционные и аналитические нагрузки, работать с разными моделями данных и быстро масштабироваться».

«Спрос будет смещаться от узкоспециализированных решений, которые закрывают отдельные функции, к более универсальным платформам, позволяющим работать в режиме "одного окна" и выполнять несколько задач внутри одной СУБД»,— считает Роман Севрук.

К 2027 году доля отечественных решений в новых продажах, по прогнозам аналитиков, достигнет 98–99%, а российские вендоры начнут выход на рынки СНГ и БРИКС, прогнозируют в «ИТ-Экспертизе». Бизнес сместит фокус с замены продукта на автоматизацию администрирования (DBA as a Service), встроенный ИИ, гибридные облака и качественное управление данными, чтобы избежать хаоса в хранилищах, добавляют в компании.

В перспективе двух-трех лет рынок будет двигаться в сторону зрелости и практичности, считает технический директор компании Extyl Артем Первушин. Бизнес будет ждать от СУБД не только импортонезависимости, но и понятной экономики владения, высокой производительности, удобной миграции, встроенной безопасности и нормальной работы с ИИ-нагрузками, говорит он. В приоритете будут решения, которые умеют надежно работать в гибридной инфраструктуре, быстро масштабироваться и не требуют от заказчика постоянного ручного сопровождения, заключает он.

Василиса Аксенова