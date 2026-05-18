Акции ЮГК снизились более чем на 10% из-за несостоявшегося аукциона

Акции «Южуралзолото» (ЮГК) составляли 65,06 коп. за штуку, снижаясь на 10,01%, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже к 9:58 мск. Поводом для падения стал несостоявшийся аукцион по продаже 67,2% акций компании. Торги не удалось провести из-за отсутствия заявок.

По данным на 10:29 мск, бумаги ЮГК отыграли падение и торгуются на уровне 67,44 коп. К закрытию предыдущего дня акции компании все равно дешевеют на 6,69%.

Росимущество выставило долю ЮГК на торги по начальной цене 140,4 млрд руб. Шаг аукциона был объявлен в 2% от стартовой цены. Для участия в торгах требовалось внести залог в 20% от начальной цены (32,404 млрд руб.). Сбор заявок проходил до 15 мая. ЮГК перешло в собственность государства по иску Генпрокуратуры после конфискации доли основного акционера Константина Струкова. Его обвинили в незаконной покупке компании с использованием служебного положения.